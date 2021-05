Sé que lo suelo mencionar de vez en cuando, pero es que es muy cierto: echo de menos los orígenes de Twitter. Recuerdo los tiempos en los que la única herramienta de comunicación que ofrecía eran los mensajes de 140 caracteres. Era un modelo realmente revolucionario, que obligaba a sintetizar al máximo, a ser tremendamente concisos y a dejar fuera toda la paja. No había relleno, todo era puro contenido, aunque fuera de poca profundidad.

Las imágenes y los vídeos, los mensajes del doble de tamaño, los hilos… la evolución de Twitter ha hecho que se vaya desprendiendo de la que era su principal esencia, y que a día de hoy se parezca bastante más a los foros de antaño de lo que habría cabido imaginar hace tan solo 10 años (recuerda que la red social de Jack Dorsey tiene 15 años, cumplidos hace poco más de un mes). Lo último es que estarían preparando las reacciones a tweets mediante emojis… sí, algo parecido a las reacciones de Facebook.

Es inevitable, claro, que el servicio evolucione, esto no es una crítica, y que además lo haga con el ojo puesto en las últimas tendencias en redes sociales. Algo que nos lleva a Twitter Spaces, la respuesta de este servicio a Clubhouse, y que también está siendo replicado dentro de otros servicios, como Instagram o Telegram. Todo mientras la propia Clubhouse parece tener ciertos problemas en relación con la seguridad del servicio, más concretamente con la privacidad de sus usuarios.

now, everyone with 600 or more followers can host a Space.

based on what we’ve learned, these accounts are likely to have a good experience hosting because of their existing audience. before bringing the ability to create a Space to everyone, we’re focused on a few things. 🧵

— Spaces (@TwitterSpaces) May 3, 2021