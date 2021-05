Hace unas semanas te hablábamos de los planes de Facebook para crear un Instagram para niños menores de 13 años, una iniciativa que desde la perspectiva de crecimiento de negocio es excelente, pero que desde cualquier otro punto de vista resulta, como mínimo, preocupante. Como ya dije en su momento, me recuerda a los cigarrillos de chocolate de mi infancia (que, para mi sorpresa, todavía siguen a la venta en algunos lugares), y a los nocivos efectos que pueden tener en los niños que, como casi siempre le ocurre a los niños, quieren ser mayores.

Un Instagram para niños menores de 13 años, ya lo dejé claro en aquella ocasión, me parece una barbaridad y, lo que es aún peor, una barbaridad innecesaria. Al hilo de aquella publicación una amiga, más joven que yo y que se encuadra por completo en la que podríamos llamar «la generación Instagram» publicó un tweet en el que resumía, en una lista, los nocivos efectos que una versión de Instagram para niños podría tener en los mismos:

👉🏻Más complejos desde pequeños que nos marcaran de adultos.

👉🏻Popularidad falsa.

👉🏻Niños obsesionados con ganar seguidores.

👉🏻Más suicidios ocultos.

👉🏻Mentes más intoxicadas, mentes más débiles.

👉🏻Niños ricos, niños pobres.

👉🏻Niñas sexualizadas y pedófilos disfrazados de niños. — Anaïs 🌼🌿 (@SweetAnais_) April 22, 2021

Ya en los comentarios a aquella noticia, así como por conversaciones con amigos, pude constatar rápidamente que mi opinión no era extremista, y que somos bastantes los que pensamos que un Instagram para niños es tan peligroso como innecesario, y que sería muy de agradecer que Facebook dejara tranquilos a los niños de esa edad, que ya tendrán tiempo de empezar a emplear sus servicios cuando alcancen la adolescencia o, idealmente, la edad adulta.

Y hoy he sabido que la Asociación Nacional de Fiscales Generales Estatales de Estados Unidos ha remitido una carta, firmada por 44 de sus miembros, a Facebook. Un texto en el que insta a la compañía a «abandonar cualquier plan de desarrollo de Instagram para niños«, y en la que se expresan preocupaciones sobre diversos aspectos de ese futuro Instagram para menores de 13 años:

Las redes sociales pueden ser perjudiciales para el bienestar físico, emocional y mental de los niños.

El rápido empeoramiento de la preocupación por el ciberacoso en Instagram.

El uso de la plataforma por parte de depredadores para atacar a los niños.

El accidentado historial de Facebook en cuanto a la protección del bienestar de los niños en sus plataformas.

La falta de capacidad de los niños para navegar por las complejidades de lo que encuentran en Internet, incluida la publicidad, los contenidos inapropiados y las relaciones con extraños.

Es importante aclarar, antes de seguir, que esta comunicación no es de carácter legal, es decir, que los fiscales generales estatales no han establecido ninguna acción legal contra Facebook por el futuro Instagram para niños menores de 13 años. Pero, claro, es que en realidad tampoco podrían hacerlo aunque quisieran, puesto que de momento lo único que se sabe es que Facebook lo tiene en sus planes, pero todavía no se han materializado en nada.

Sin embargo, si bien no es un movimiento legal, sí que es un aviso muy claro a Facebook de que su Instagram para menores de 13 años estará bajo la lupa desde el mismo momento en el que llegue a la red, y esto es algo a tener muy en cuenta, dado que precisamente los fiscales generales estatales se han mostrado, en los últimos años, especialmente activos en la protección de los derechos de los más pequeños frente a los servicios online y sus vulneraciones, intencionadas o accidentales, de los marcos regulatorios de los derechos de los menores.

Piensan los fiscales estadounidenses, al igual que dijimos nosotros aquí, que un Instagram para menores niños es innecesario: «Parece que Facebook no está respondiendo a una necesidad, sino que está creando una, ya que esta plataforma atrae principalmente a los niños que de otra manera no tendrían ni necesitarían una cuenta de Instagram«. El servicio generaría una nueva necesidad con bastantes más contras que pros.

La mala noticia es que, de momento, y pese a la comunicación de los fiscales, Facebook sigue adelante con sus planes para crear el Instagram para niños. Según podemos leer en The Verge, Facebook afirma que una plataforma de ese estilo debe priorizar seguridad y privacidad, que consultarán a expertos de diversas áreas relacionadas, así como con legisladores y reguladores. Y, como guinda del pastel, afirman que no mostrarán publicidad. Una fantástica colección de promesas que, no obstante, me permito cuestionar dado el historial de Facebook.

Y es que, lo siento mucho, pero a día de hoy mi confianza en la red social y todos sus servicios no pasa por sus mejores horas, y en este contexto pensar en un Instagram para niños me da bastante miedo. ¿Qué opinas tú? ¿Instagram para niños te parece una mala idea o crees que puede ser algo positivo? ¿Permitirías a tus hijos emplear este servicio si algún día se pone en marcha?