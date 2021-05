Quiero que quede claro, antes de nada, que no defiendo el hackeo a Apple (bueno, en realidad Apple fue víctima indirecta, pues la infraestructura atacada fue la de uno de sus proveedores) ni a ninguna otra empresa. Los grupos ciberdelincuentes son una amenaza y una lacra. Y tampoco estoy a favor de que las empresas descuiden su seguridad, poniéndole así las cosas más fáciles a los ciberdelincuentes. Todo, absolutamente todo lo relacionado con la ciberdelincuencia y la despreocupación en lo referido a la seguridad es, indudablemente, malo.

Sin embargo, siempre se ha dicho aquello de «A río revuelto, ganancia de pescadores», y parece que en este caso los pescadores pueden ser bastantes, pues según podemos leer en Wccftech, los documentos filtrados habrían llegado a manos de servicios técnicos independientes (es decir, no vinculados con Apple a través de sus programas oficiales) y, la información de los mismos, les habría resultado de gran utilidad para entender mejor la arquitectura de los dispositivos de los de Cupertino.

De este modo, y con la información filtrada por el grupo REvil, los documentos filtrados están facilitando las reparaciones de Mac para los técnicos:

“Aunque los aficionados con una guía y un buen conjunto de herramientas pueden realizar reparaciones básicas, como reemplazar la batería de una MacBook, las placas lógicas son mucho más complejas. Pueden requerir ajustes microscópicos en circuitos y chips. Y lo que está en juego no podría ser mayor: estos son los componentes que determinan si alguien puede recuperar sus datos cuando las cosas salen terriblemente mal. Muchos profesionales, incluidos los patrocinados por Apple, no pueden realizar este trabajo. Éstos pueden beneficiarse inmensamente de esquemas como los pirateados por REvil«.

“Nuestro negocio se basa en filtraciones como estas. Esto me ayudará a recuperar los datos de alguien. Alguien va a recuperar sus datos hoy debido a esto. No puedes ir a Apple y decir -Te daré 800.000 dólares por darme estos datos-«, afirmó el conocido YouTuber, defensor de la reparación y propietario del grupo Rossman Repair. «Cuando arreglamos la placa, la mayoría de las veces conservamos los datos. No estoy diciendo que esté a favor de que la gente piratee computadoras para obtener esta información. Preferiría obtener esto yendo a Apple y dándoles $ 1,000 cada año para obtener esta información«.

Y es que, efectivamente, solo los servicios técnicos oficiales y asociados a Apple cuentan con toda la información necesaria para reparar sus dispositivos, y sumarse a ese club implica aceptar algunas condiciones que no todos los servicios técnicos quieren aceptar. Es cierto que este último año Apple ha acelerado y facilitado la incorporación de nuevos servicios técnicos a su lista de servicios oficiales, pero aún así siguen siendo muchos los que quedan fuera.