¿Problemas de Twitch? Esto es lo que sabemos

Desde hace unas horas los problemas con Twitch son tendencia en redes sociales, y el gran tema de conversación de muchos streamers que han abierto directos para encontrarse audiencias bastante inferiores a las que son comunes en sus transmisiones. Además, y a diferencia de lo que suele ocurrir con los fallos de del servicio, desde primera hora de la tarde este problema parecía afectar exclusivamente a los usuarios españoles o, para ser más exactos, a los viewers españoles, pues los streamers sí que han podido transmitir con normalidad, aunque con menos audiencia.

Como bien saben sus usuarios, los problemas de Twitch son algo común en la plataforma, que aún parece no haber terminado de asumir el aumento de usuarios que experimentó el año pasado. Tan comunes son los fallos de la plataforma que, de un tiempo a esta parte, ya se ha establecido el meme «Twitch being Twitch» entre la comunidad, cuando se experimentan fallos en algún directo, y que afectan especialmente a streamers pequeños y medianos, que pueden ver caer su audiencia a la mitad en menos de un minuto de fallo.

🔎 We are aware that users in Spain may be experiencing errors accessing Twitch at this time. Our team is currently investigating to fix this issue.

— Twitch Support (@TwitchSupport) May 13, 2021