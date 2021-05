Google Store: una tienda física en Nueva York este verano

En uno de los movimientos que menos me esperaba, Google abrirá su primera Google Store este próximo verano. Sí, la empresa que ha logrado convertirse en un gigante de los servicios digitales está a semanas de abrir una tienda física, en un movimiento que me parece bastante arriesgado, pero que si sale bien (y es posible) podría servir para mejorar la imagen global de la compañía. Y es que es indudable que las tiendas físicas son un elemento de imagen que suma muchos puntos, incluso hasta el punto de hacer que pese a no ser rentables económicamente, sí que lo sean en lo referido a imagen de marca.

¿Y qué es lo que podrán encontrar los clientes que visiten la primera Google Store? Según nos cuenta la tecnológica en su blog, y como ya podíamos imaginar, el foco estará puesto en los dispositivos electrónicos de la compañía: smartphones Google Pixel, pulseras Fitbit, dispositivos Nest, Pixelbooks y demás. Adicionalmente, también podrá ser empleada como punto de recogida de las compras efectuadas en la tienda digital de dispositivos de Google.

Adicionalmente, y con una clara inspiración en las Genius Bar de las Apple Stores, esta Google Store también contará con un servicio de expertos en los dispositivos que se encargarán tanto de asesorar a los clientes y resolver sus dudas, como de labores de reparación y mantenimiento de los dispositivos. Además, también se organizarán talleres prácticos para que los usuarios aprendan a sacarle el máximo partido a sus gadgets.

En cuanto a su ubicación, la primera Google Store se ubicará en Nueva York, más concretamente en el barrio de Chelsea, Manhattan. Situado al norte del Greenwich Village y lindando al oeste con el río Hudson, en esta zona es posible encontrar los habituales rascacielos de Manhattan, pero también casas adosadas y edificios de altura media (baja, en comparación con su entorno cercano). Al igual que ocurre con el West Village, se ha convertido en una zona culturalmente muy activa y con una gran cantidad de comercio un tanto exclusivo.

Si te estás preguntando la razón por la que Google ha elegido Chelsea para su Google Store, en vez de buscar un emplazamiento más emblemático, como Apple con su Cube Store de la quinta avenida, la razón en realidad es muy simple, y es que la tecnológica ya cuenta con otras instalaciones en el barrio, entre ellas sus oficinas centrales de la ciudad y su centro de formación en la ciudad. Así, Google Store se sumará a la ya gran infraestructura con la que cuenta la compañía en esa misma ubicación.

Queda ahora por ver cómo funciona esta primera tienda física de Google. Si la compañía encuentra la fórmula del éxito, cabe esperar que a medio plazo la compañía decida abrir una segunda Google Store, quizá en Estados Unidos o tal vez en Europa. A día de hoy, honestamente, me cuesta creer que consigan llegar a un nivel de implantación como el de las Apple Store, pero sí que podría llegar a tener cierta presencia internacional, que sumaría puntos a la imagen de marca.