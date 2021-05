Opera GX llegará pronto a iOS y Android

Con Opera GX, Opera lleva años trabajando en una versión de su navegador dirigida a una audiencia muy específica: los gamers. Y en el tiempo transcurrido desde su lanzamiento, no ha hecho más que sumar funciones de lo más interesantes, y con las que la compañía ha ido demostrando un buen conocimiento y mucha mano a la hora de intentar satisfacer las necesidades de los gamers. Creo que ya lo he contado en alguna ocasión, pero de un tiempo a esta parte es el navegador de respaldo (no el principal, sino el alternativo) que empleo habitualmente.

Por eso me parece una excelente noticia saber, por el blog oficial de Opera, que Opera GX ya está muy cerca de llegar a iOS y Android, un desembarco que se espera para las próximas semanas, y en el que esta versión tematizada de Opera trasladará a los dispositivos móviles una buena parte de las funciones que ya encontramos, desde hace tiempo, en su versión de escritorio.

Además, aunque la versión definitiva todavía no está disponible, para finalizar la fase de pruebas la compañía ha abierto la versión beta a todos aquellos usuarios que deseen probarla. En el caso de Android, podrán descargar directamente el APK, mientras que los usuarios de iOS tendrán que instalar la beta de Opera GX a través de Test Flight, el servicio de Apple que permite la instalación de apps que no tienen su origen en la App Store.



En este último caso, no obstante, hay que recordar que la política de Apple obliga a los desarrolladores de navegadores a emplear WebKit, por lo que Opera GX para iOS no contará con Chromium como base, lo que sí que ocurre en el resto de plataformas. No obstante, sus funciones más interesantes sí que están disponibles en esta versión, por lo que merece la pena probarla.

Si ya eres usuario de Opera GX en ordenador, seguramente te estarás preguntando si es posible sincronizar tu navegador en ambas plataformas, y la respuesta es que sí. Mediante la función Flow es posible generar un código bidi en el navegador de PC y que, al ser escaneado desde la versión de Opera GX para smartphone, sincronizará el contenido de ambas instancias. Flow, además, también puede ser empleado para transferir enlaces, documentos y archivos de hasta 10 megabytes.

Otro elemento muy importante de Opera GX y que también encontraremos en la versión para smartphones del navegador es GX Corner, una completa y actualizada recopilación de información útil para gamers, y en la que entre otras cosas encontraremos ofertas, drops y juegos gratuitos, trailers e información sobre novedades del mundo del gaming.