La presentación de las tablets Lenovo Pad Pro y Lenovo Pad Yoga Pro, de momento solo para el mercado chino pero esperamos que posteriormente a nivel global, me parece una excelente noticia. Y es que, antes de entrar a hablar de ambos dispositivos y sus virtudes, no quiero dejar de destacar que apostar por la gama alta en el mercado de las tablets con Android me parece un gran acierto. A día de hoy es muy sencillo encontrar dispositivos de gama baja y media, pero si buscamos una tablet de altas prestaciones, la oferta se reduce ostensiblemente, dejándonos casi sin opciones.

Y es que, con sus diferencias, tanto Lenovo Pad Pro como Lenovo Pad Yoga Pro se diferencian de buena parte de las tablets Android que podemos encontrar hoy en el mercado, y ofrecen un punto de esperanza a todos aquellos usuarios que querrían tener una tablet Android de gama alta, y se las ven y se las desean para encontrar opciones. Como ya indique antes, de momento solo llegarán al mercado chino, pero esperamos que no tarden en dar el salto internacional.

Lenovo Yoga Pad Pro

Lo primero que vemos en este Lenovo Yoga Pad Pro es su pantalla LCD de 13 pulgadas con una resolución de 2.160 x 1.350 puntos para una proporción de aspecto 16:10 (1.60). Este panel es capaz de entregar hasta 400 nits de manera constante y es compatible tanto con Dolby Vision como con HDR10. Y para complementar la imagen con sonido, encontramos cuatro altavoces de JBL que suman una señal de nueve vatios compatible con Dolby Atmos.

En lo referido a su interior, encontramos un SoC Snapdragon 870, un chip octa core presentado hace unos meses y que se sitúa a mitad de camino entre el SD865 y el SD880, los respectivos topes de gama de 2020 y 2021. A su lado encontramos 8 gigabytes de memoria RAM LPDDR5 y 256 gigas de almacenamiento UFS 3.0, que podemos hacer crecer mediante una tarjeta MicroSD. Para alimentar este conjunto el Lenovo Yoga Pad Pro cuenta con una batería de 10,200 miliamperios compatible con Quick Charge 4.0.

En lo referido a su conectividad inalámbrica, cuenta con WiFi 6, Bluetooth 5.2 y GPS. Y si nos fijamos en las conexiones por cable, nos encontramos una rara avis en este tipo de dispositivos: un conector Micro HDMI, gracias al cual también podremos emplear el Lenovo Yoga Pad Pro como segundo monitor cuando lo necesitemos. Para la conexión de datos y la función de carga cuenta con un puerto USB 3.1Tipo-C.

Especificaciones técnicas del Lenovo Yoga Pad Pro

Lenovo Pad Yoga Pro Pantalla LCD 13 pulgadas (2.160 x 1.350 puntos) con brillo de 400 nits. Dolby Vision y HDR10 SoC Qualcomm Snapdragon 870; GPU Adreno 650 Memoria 8 gigabytes RAM LPDDR5; 256 gigabytes de almacenamiento + microSD Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB 3.1 Tipo C, GPS y microHDMI Batería 10.200 miliamperios con Quick Charge 4.0 Sonido 2 x 2, 5 vatios + 2 x 2 vatios JBL, triple micrófono, conector minijack 3,5 milímetros. Sistema operativo Android 11 con ZUI 12.5 Dimensiones y peso 29,33 x 20,39 x 0,62 centímetros; 830 gramos

La disponibilidad del Lenovo Yoga Pad Pro se limita, de momento, a China, donde su precio es de 3.299 yuanes (alrededor de 420 euros).

Lenovo Pad Pro

De dimensiones algo más reducidas que el modelo anterior, el Lenovo Pad Pro cuenta con una pantalla construida con un panel OLED de 11 pulgadas y una resolución de 2.560 x 1.600 puntos en una proporción de aspecto 16:10 (1.60). Ofrece un brillo de 420 nits y es compatible con Dolby Vision y HDR10. En cuanto a su sonido, monta cuatro altavoces JBL que suman seis vatios.

Para motorizar el lenovo Pad Pro encontramos en su interior un SoC Snapdragon 870, al igual que en el Yoga, acompañado en este caso de 6 gigabytes de RAM LPDDR5 y 128 GB de almacenamiento, también ampliables mediante microSD. En lo referido a autonomía, cuenta con una batería de 8.600 miliamperios y es compatible con Quick Charge 5.0.

Si nos fijamos en su conectividad, vemos que cuenta con WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS y, tanto para la conexión como para la carga de su batería, un puerto USB 3.1 Tipo A. El Lenovo Pad Pro no cuenta, eso sí, con conector Micro HDMI y algún otro elemento del modelo Yoga, si bien esto queda compensado por su reducido tamaño (algo más de medio centímetro de grosor) y un peso de menos de 500 gramos.

Especificaciones técnicas del Lenovo Pad Pro

Lenovo Pad Pro Pantalla OLED 11 pulgadas (2.560 x 1.600 puntos) a 90 hercios con brillo de 420 nits. Dolby Vision. SoC Qualcomm Snapdragon 870; GPU Adreno 650 Memoria 6 gigabytes RAM LPDDR5; 128 gigabytes de almacenamiento + microSD Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB 3.1 Tipo C y GPS Batería 8.600 miliamperios con Quick Charge 3.0 Sonido 4 x 1,5 vatios JBL, doble micrófono, conector minijack 3,5 milímetros Sistema operativo Android 11 con ZUI 12.5 Dimensiones y peso 26,42 x 17,14 x 0,58 centímetros; 485 gramos

La disponibilidad del Lenovo Pad Pro se limita, de momento, a China, donde su precio es de 2.499 yuanes (alrededor de 319 euros).

