Amazon compra MGM: ¿qué pasará con Prime Video?

Ya es oficial, se confirma la compra de MGM por parte de Amazon, una operación que ya adelantaron hace unos días nuestros compañeros de MuyComputerPRO y con la que el gigante del comercio electrónico y los servicios cloud se hace con el control de un extenso y prestigioso catálogo. compuesto por más de 4.000 largometrajes y más de 17.000 shows de televisión. El importe de la adquisición, según el comunicado de Amazon, es de 8.450 millones de dólares.

Entre los títulos de MGM que pasan a ser propiedad de Amazon encontramos películas como Poltergeist, Robocop, Rocky, la saga de James Bond, y series como El cuento de la criada. Una enorme colección que, pocas dudas puede haber al respecto, pasarán a formar parte del catálogo de Prime Video, el servicio de vídeo a a la carta de Amazon que, actualmente, se incluye con la suscripción a Amazon Prime. Y más allá de los análisis empresariales que podemos leer en otros medios, aquí nos planteamos la duda sobre lo que ocurrirá con Prime Video.

A nadie se le escapa que Amazon está concentrando muchos esfuerzos en Prime Video, con un catálogo que no ha dejado de crecer los últimos años y, algo que es todavía más destacable, con muchas producciones propias en multitud de mercados. La inversión económica que está realizando la empresa en este sector, con un servicio que hasta hace poco tiempo apenas monetizaba, nos da una señal clara de cuan estratégico resulta el audiovisual para ellos.

De un tiempo a esta parte han debutado, en la plataforma tanto los alquileres como las suscripciones a canales, entre los cuales, casualmente, encontramos uno, probablemente de los más completos, con parte del catálogo de MGM. El coste de la suscripción al mismo es de 3,99 euros al mes, en la media de precios de los canales, que oscilan entre los 2,99 euros mensuales de FlixOle y los 4,99 de StarZ Play.

Ahora, claro, la duda es si Amazon optará por mantener este mismo modelo, con el catálogo de MGM como un canal de suscripción o, por el contrario, sumará todos los títulos al catálogo del servicio base, permitiendo así que cualquier usuario con Prime Video pueda acceder a los mismos sin necesidad de realizar un pago adicional. Esto puede sonar descabellado, pero en realidad podría atender a varios fines que comentamos a continuación.

El primero es algo que Amazon lleva ya mucho tiempo queriendo hacer: subir el precio de su servicio Prime. Aunque varía de país en país, y lo mismo ocurre con lo que incluye, cada cierto tiempo reaparece algún rumor que afirma que la compañía está estudiando subir su precio, y una ampliación del catálogo de Prime Video de esta magnitud podría ser la justificación perfecta para llevar a cabo esta modificación al alza.

Menos probable, aunque no descartable, tenemos la posibilidad de que la compañía se esté planteando extraer Prime Video del catálogo de servicios incluidos en Prime y, en su lugar, pretenda ofrecerlo con un modelo de suscripción independiente, del mismo modo en que lo hacen Netflix, HBO, Disney, etcétera. Para este fin contaría con una importante ventaja: la gran base de usuarios con la que ya cuenta, y que a la hora de elegir un servicio de vídeo a la carta, podrían decantarse por Prime Video en vez de hacerlo por los que serían sus rivales.

Lo que no parece probable, aunque sin duda sería una excelente noticia, es que Amazon decida sumar todo el catálogo de MGM sin subir el precio de Prime. Digo que no parece probable, pero no que sea imposible. A corto plazo, con la mira puesta en otros planes de futuro, puede que la tecnológica simplemente pretenda mejorar la imagen que tienen los usuarios del servicio, e incluso puede que de esta manera atacar a sus futuros rivales, si en algún momento decide convertirse en un servicio de suscripción independiente.

¿Qué opinas tú de la compra de MGM por parte de Amazon? ¿Qué planes piensas que tendrá la tecnológica con el catálogo del estudio? ¿Te plantearías pagar por una suscripción mensual a Prime Video, si incluyera todo este catálogo?