Google te alertará de los resultados poco fiables

Hemos saltado de la era de la información a la edad de la desinformación, y Google lo sabe. Y el problema es que no hablamos de una desinformación, digamos, inocente, muy al contrario día a día encontramos ejemplos perfectos de como se intentan emplear las noticias falsas para generar determinados climas de opinión, favorecer determinados pensamientos e ideologías, etcétera. Y en un mundo en el que cada día aparecen nuevas vías de información, saber cribar contenido sin caer en sesgos de confirmación es más complicado de lo que parece.

Al igual que las redes sociales, los buscadores también se enfrentan a un problema, y es que sin quererlo pueden llegar a convertirse en una de las principales fuentes de difusión de noticias falsas e intoxicaciones similares, y también se enfrentan a un importante riesgo si optan por descartar dichos contenidos. No hay más que ver las reacciones a las que se enfrentaron las redes sociales el año pasado, y también a principios de 2021, cuando empezaron a eliminar contenido negacionista con respecto a la COVID-19. Si Google toma medidas similares, se enfrentaría a una verdadera tormenta de la opinión pública, aún cuando sus intenciones fueran legítimas.

Afortunadamente, al menos en principio, Google parece haber encontrado una solución adecuada para esta situación, y de hecho ya se encuentra en pruebas, como comprobó recientemente la investigadora Renee DiResta, dedicada casualmente al estudio de la desinformación, labor que desarrolla en la Universidad de Stanford. Y es que como podemos ver en su tweet, DiResta se encontró, por sorpresa, con un mensaje de Google que alertaba sobre resultados potencialmente deficientes en una búsqueda.

First time I’ve seen this response from Google Search. Positive step to communicating that something is newsy/breaking (my search was for a breaking culture war story), and highlighting that facts are not all known or consensus on what happened is still being formed. pic.twitter.com/kdv4OAHRlw

— Renee DiResta (@noUpside) June 23, 2021