Consigue la trilogía de Shadowrun gratis en GOG

Solo un par de clics te separan de conseguir la trilogía de Shadowrun gratis en GOG, tres geniales RPG de corte clásico de los que si te va el género, pero no has jugado, vas a disfrutar de principio a fin. Palabra de fan de Shadowrun (!).

Que no se diga que solo la Epic Store Games regala juegos: si no eres mucho de la tienda de los de Fornite, pero sí de otras más amigables para el usuario multiplataforma como Good Old Games, esta promoción por la que puede llevarte la trilogía de Shadowrun gratis en GOG es bastante interesante… Siempre y cuando no tengas ya los juegos, algo muy probable si, como te decía, eres aficionado al género.

Y el género no es otro que el RPG de estilo occidental clásico, más cercano a la serie de Wasteland que a la de Baldur’s Gate por los combates por turnos, pero con esos dos títulos de ejemplo ya te has hecho a la idea de qué vas a encontrarte en Shadowrun. Con dos matices importantes, y es que en Shadowrun tiene mucho peso la trama, por lo que su desarrollo resulta lineal; y su ambientación cyberpunk, sello de identidad de la franquicia.

Shadowrun surgió como juego de rol de mesa a finales de los ochenta, con adaptaciones para consolas que no llegaron a mucho. Sin embargo, a lo largo de la pasada década la franquicia se recompuso en PC y lanzó una trilogía de juegos muy bien llevada, que es la que ahora puedes conseguir gratis en GOG con el aliciente de tratarse de las versiones más completas de los juegos: Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut y Shadowrun Hong Kong – Extended Edition componen el paquete.

Porque no todo es excepcional en Shadowrun, su ajustada duración, la mencionada linealidad y que solo el primero de ellos haya sido traducido al castellano, a tenor de lo importante de la historia, son hándicaps que tiene el juego, pero dado que que te lo están reglando… Descarga la trilogía de Shadowrun gratis en GOG, tienes hasta el 28 de junio para hacerlo. Te dejamos con el tráiler de Shadowrun Returns.