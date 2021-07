Pienso, a la vez, que Jugar mientras descargas es una muestra interesante de cómo dotar de mayor inteligencia a los instaladores de software, y un ejemplo perfecto de cómo nos hemos convertido en adictos a la inmediatez. Lo primero me parece, claro, positivo, mientras que lo segundo, aunque no me extraña pues no es algo nuevo, me preocupa un tanto. Pero bueno, primero hablemos de la tecnología, y a posterior de la lectura social que podemos hacer de la misma.

Estos días, Google está celebrando su Games Developer Summit 2021, un evento dirigido específicamente a los desarrolladores de juegos y que, aunque como evento no cuenta con la relevancia de Google I/O, sí que tiene un impacto muy importante sobre el uso que hacemos de nuestros dispositivos con Android a diario, al menos todas las personas que, entre otros fines, los empleamos para jugar. Es en este contexto en el que se ha presentado hace unas horas Jugar mientras descargas

¿Cuántas veces te ha ocurrido que inicias la descarga de una app desde la tienda de aplicaciones con el fin de emplearla de inmediato, pero compruebas con horror que su peso es muy elevado y que, en consecuencia, quizá tengas que esperar un par de minutos o incluso más para poder empezar a emplearla? Imagino que a casi todos nos ha pasado, y Jugar mientras descargas pretende reducir este tiempo de espera sustancialmente, para dicha de los que más prisa tienen.

Jugar mientras descargas permite, como su propio nombre indica, poder empezar a emplear un juego (pues de momento se dirige específicamente a este tipo de apps) cuando todavía se está descargando. Para tal fin, claro, los desarrolladores tendrán que emplear Android App Bundle en vez de el popular formato de distribución APK. Android App Bundle es el nuevo formato de publicación de apps oficial de Android, y al que Google quiere trasladar a toda la comunidad de desarrolladores con la llegada de Android 12.

Es cierto que las apps de mayor tamaño suelen ser los juegos, y es verdad que en alguna ocasión el tiempo de descarga puede llegar a resultar algo tedioso. Sin embargo, creo que hemos convertido la prisa en un estilo de vida y, aunque sé que ahora voy a sonar a anciano ermitaño que vive perdido en las montañas, me preocupa que nuestras paciencia como sociedad vaya alcanzando mínimos históricos semana tras semana. Y aunque tecnológicamente Jugar mientras descargas me parece un desarrollo muy interesante, creo que da servicio a esa cultura de la inmediatez que me preocupa un poco.

Jugar mientras descargas nos permitirá, hipotéticamente, reducir el tiempo de espera de un minutoa a 30 segundos, y sí, es cierto que el tiempo es muy valioso, probablemente el recurso más valioso del que disponemos. Pero de ahí a necesitar una solución tecnológica para que que 60 sesenta segundos de espera se conviertan en 30, no sé, me parece que tenemos demasiada prisa, y me preocupa cómo puede incidir esto en las personas cuando realmente tengan que enfrentarse a esperas prolongadas.

Llevo tiempo buscando, infructuosamente, un estudio que se repetía cíclicamente sobre el que leí una referencia hace muchos años, y que medía el tiempo que transcurre, de media, desde que una persona pulsa el botón para llamar al ascensor y cuándo empieza a impacientarse. No diré números porque no los recuerdo bien y prefiero omitir a errar, pero los datos revelaban que esa media bajaba con el paso de los años, y arrojaba que un tiempo más que razonable se nos antojaba excesivo e insoportable.

Jugar mientras descargas atiende, sin duda, a esa falta de paciencia esperando el ascensor, a esa prisa como estilo de vida que me preocupa que, de mantenerse, termine por hacer que esperar 20 o 30 segundos para coger un ascensor se nos haga algo inasumible.