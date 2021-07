Como ya te contamos, ayer se llevó a cabo el primer vuelo con pasajeros de Virgin Galactic, una experiencia exitosa que pudimos seguir a través de Internet, y que marca un antes y un después en lo referido al turismo espacial. Y como cabía esperar (y también desear, claro) el vuelo fue un rotundo éxito en todas sus partes. Si seguiste el evento en vivo, pudiste comprobar como Branson y el resto de los ocupantes de la aeronave pudieron disfrutar de las extraordinarias vistas de la tierra (sí, esférica) y, por unos segundos, de la sensación de ingravidez. Tras esta experiencia única, la aeronave aterrizó sana y salva en Spaceport America, las instalaciones de Virgin Galactic para este fin.

Aunque, como ya recordamos ayer, el primer turista espacial vivió dicha experiencia hace ya 20 años, la gran diferencia entre la experiencia de Dennis Tito y sus sucesores, y el tipo de turismo espacial que se inicia con este vuelo de Virgin Galactic tiene que ver, principalmente, con el presupuesto. Y es que aunque la propuesta sigue quedando al alcance de muy, muy pocos bolsillos, es indudable que los alrededor de 250.000 dólares que cuesta la propuesta de Virgin Galactic poco o nada tienen que ver con los 20 millones de dólares que pagó Tito en 2001.

Se ha establecido, desde hace tiempo, una competición entre Virgin Galactic y Blue Origin, de Jeff Bezos, un «pique» que subió de temperatura cuando la compañía de Branson anunció su primer vuelo con pasajeros para el 11 de julio, nueve días antes del primer vuelo previsto de Blue Origin. Desde entonces, la compañía de Bezos se ha esforzado en hacer ver las diferencias entre las experiencias propuestas por ambas compañías, enfatizando sus puntos positivos frente a Virgin Galactic.

Y en esta ecuación todavía faltaba por entrar SpaceX, que próximamente también ofrecerá experiencias relacionadas con el turismo espacial. Así, había muchas expectativas sobre si Elon Musk también entraría en el enfrentamiento, pero sorprendentemente (y positivamente) no ha sido así. Muy al contrario, Branson y Musk publicaron una foto juntos pocas horas antes del vuelo de ayer y, según hemos sabido por Engadget, el fundador de SpaceX ya ha reservado un vuelo en el servicio de Virgin Galactic.

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.

Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.@virgingalactic @elonmusk https://t.co/1313b4RAKI pic.twitter.com/FRQqrQEbH8

— Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021