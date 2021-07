¿Cuántas versiones de Windows 11 lanzará Microsoft? Esa es una de las preguntas más importantes que veníamos haciéndonos desde que supimos que dicho sistema operativo coexistirá con Windows 10. En su momento no teníamos ningún tipo de información que nos ayudara a dar respuesta a esa pregunta, aunque nuestra intuición nos llevaba a pensar que, como mínimo, deberíamos ver disponibles en Windows 11 las mismas versiones que existen a día de hoy de Windows 10.

Tenía sentido, pero según un listado provisional publicado en la web oficial de Bluetooth SIG, parece que podríamos ver un total de 7 versiones de Windows 11, al menos en principio, ya que no podemos descartar que el gigante de Redmond acabe lanzando otras versiones adicionales para ofrecer un ecosistema de producto más completo, y para llegar, por tanto, a un mayor número de usuarios. De hecho, tras ver la lista provisional, creo que es lo más probable

No me entendáis mal, Microsoft no tiene por qué ampliar esa lista, no es algo imprescindible u obligatorio, de hecho podría cubrir prácticamente todo el mercado con esas siete versiones, pero es cierto, como vamos a ver más adelante, que hay alguna ausencia importante en esa lista provisional de versiones de Windows 11.

Un vistazo a las posibles versiones de Windows 11

En la lista que ha publicado Bluetooth SIG aparecen estas versiones:

Windows 11 Home.

Windows 11 Pro.

Windows 11 Pro Education.

Windows 11 Pro for Workstations.

Windows 11 Enterprise.

Windows 11 Education.

Windows 11 Mixed Reality.

En general, todo encaja perfectamente con la estrategia que ha venido siguiendo Microsoft hasta el momento, aunque tenemos dos particularidades interesantes. La primera es que, según dicho listado, Windows 11 Mixed Reality pasaría a ser una versión específica de dicho sistema operativo, cosa que no ocurría en Windows 10. Por otro lado, vemos que no aparece ni rastro en esa lista de versiones de Windows 11 de un posible Windows 11 S, que debería ser el sucesor de Windows 10 S.

Como recordarán muchos de nuestros lectores, Windows 10 S fue un sistema operativo en el que el usuario estuvo limitado a la Microsoft Store como única forma de descargar e instalar aplicaciones. Esto representaba una limitación importante, pero a cambio ofrecía una ventaja notable en términos de seguridad y de facilidad de uso. Para ofrecer una mayor versatilidad a los usuarios, y evitar que estos se sintieran «encadenados» o limitados de por vida, Microsoft ofrecía la posibilidad de pasar de Windows 10 en modo S a la versión estándar, pero era un camino solo de ida, así que el usuario tenía que pensárselo muy bien.

Hay que reconocer que, aunque la intención de Microsoft con Windows 10 S no era mala, y que ciertamente tenía sentido en algunos sectores, al final no tuvo éxito, y esto hace que no pueda evitar cuestionarme, y preguntarme, si realmente llegaremos a ver a Windows 11 S en la lista definitiva de versiones de Windows 11.

De momento, la lista de versiones de Windows 11 que hemos compartido con vosotros tiene que servirnos como modelo provisional, es decir, como una recopilación a modo de lista abierta que podría ampliarse con la llegada de nuevas versiones, entre las que se encontraría, como hemos indicado, Windows 11 S, tanto en su versión estándar como en su versión Pro, y puede que también veamos la rumoreada Windows 11 SE.