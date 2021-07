Instagram mejorará sus medidas de seguridad

Hay casualidades que me resultan de lo más curiosas, y que Instagram vaya a introducir algunas mejoras relacionadas con la seguridad me parece un buen ejemplo de ello. Y es que llevo ya algo más de una semana recibiendo, por email, mensajes para recuperar el acceso a mi cuenta de Instagram. Lo curioso es que no los he solicitado en ningún momento, es decir, que alguien se está dedicando a intentar acceder a mi cuenta. Por si esa persona me está leyendo, siento decirle que tengo activada la autenticación de dos factores, por lo que lo va a tener complicado.

Sea como fuere, el intento de robo de cuentas en redes sociales, Instagram entre ellas, está a la orden del día, y puede responder a multitud de intereses: desde acceder a la información privada de dicha cuenta hasta emplearla como vehículo para enviar spam a todos los contactos de la misma. Y cuando uno es víctima de un robo de este tipo, las consecuencias pueden resultar de lo más desagradables. Y el problema es que, en dichas ocasiones, los usuarios en bastantes casos no saben cómo actuar para recuperar la seguridad de sus cuentas.

Parece que en Instagram han sido conscientes de esta circunstancia y, como respuesta a ello podemos leer, en su blog oficial, que Instagram va a poner en marcha Security Check, un sistema que guiará a aquellas personas, cuyas cuentas puedan haber sido pirateadas, para que puedan restaurar la seguridad de las mismas. De esta manera, realizar el recorrido por todos los ajustes de seguridad necesarios resultará mucho más sencillo.

Este proceso para asegurar la cuenta se divide en varios pasos: