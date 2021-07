Stadia mejora sus condiciones para estudios y distribuidoras

Pese a los esfuerzos llevados a cabo por Google, su plataforma de juego online, Stadia, no termina de despegar. Y es que, si analizamos su trayectoria desde su lanzamiento, parece que la compañía del buscador no ha terminado de encontrar una fórmula de explotación del servicio con la que se sienta cómoda y que reporte beneficios. Una política de comunicación mejorable y un modelo de negocio que se ha visto sometido a varios cambios en poco tiempo tampoco han sido de ayuda.

Vimos una clara señal de ello cuando, en octubre del año pasado, Google tuvo que publicar una extensa explicación sobre en qué consistía Stadia. Y no, no tiene nada de malo explicar en qué consiste un nuevo servicio, el problema es que dicha publicación tuvo lugar un año después de que se hubiera lanzado el servicio. Cabe entender que Google esperaba que no fuera necesario hacer algo así, pero al verse forzada a hacerlo, y que ocurriera con tanto tiempo de diferencia con respecto a su lanzamiento, nos dio un aviso de que las cosas no iban según los planes.

Además de mejorar su política de comunicación, Stadia anunció que tendría Cyberpunk 2077 el mismo día de su lanzamiento y, además, que estaba trabajando en la friolera de 400 títulos propios en un calendario de dos años, unos planes que nos hacían ver que Google quería apostar muy fuerte por su servicio de juego online. Pero poco duraron estos planes, pues solo tres meses después de tan formidable anuncio, llegó un jarro de agua fría, cuando Google anunció el cierre de los dos estudios propios, en los que recaía la responsabilidad de desarrollar buena parte de dichos títulos.

A partir de ese momento, Google afirmó que modificaba la estrategia de Stadia, y que en lugar de desarrollos propios, sus planes pasaban por crecer con títulos de terceros, y de nuevo se produjo un anuncio, este del lanzamiento de 100 títulos en la plataforma a lo largo de 2021. Y la buena noticia es que, desde ese anuncio, parece que la compañía finalmente ha encontrado su camino, por lo que el siguiente paso ha sido empezar a atraer a estudios y distribuidoras.

Y hoy mismo, en el contexto del Games Developer Summit 2021 que se está celebrando estos días, Google ha anunciado una importante medida en ese sentido, y es que va a aplicar un importante recorte en el porcentaje que recibe de cada título vendido en Stadia. En concreto, Google bajará del 30% al 15% de los ingresos de los primeros tres millones de dólares generados por ventas de cada título. Una rebaja más que considerable, pues cualquier título que alcance esos tres millones, ingresará 450.000 euros más que si la «mordida» de Google fuera del 30%.

A día de hoy, está claro que la principal baza de Stadia pasa por mejorar su catálogo, y con el recorte en su participación de los ingresos además puede dar lugar a que los precios de los títulos en su catálogo sean más competitivos que en otras plataformas. Una estrategia que, no obstante, debería ir acompañada de una mejora sustancial en sus políticas de comunicación. No es un desafío sencillo, pero hablamos de Google, por lo que cabe margen suficiente para que sus planes salgan bien.