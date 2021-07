Twitter lleva ya bastante tiempo probando diferentes sistemas para reducir el nivel de odio que, desde hace algunos años, se ha popularizado en esta red social. Una polarización que hace cada día más difícil encontrar un tweet sin al menos una mala respuesta, que hace que prácticamente todo se politice (se politizan hasta los pésames, algo que me parece despreciable) y, por lo tanto, que enturbia por completo una red que, en sus principios, era la más abierta a la conversación, pues cualquier usuario podía interactuar con cualquier otro usuario.

Lejos quedan ya aquellos días felices, y a día de hoy algunos buscamos cómo evitar las trifulcas y las noticias falsas, y el principal problema para Twitter es que las vías necesarias para monetizar la plataforma dependen, entre otros, de muchas empresas a las que ese nivel de violencia y toxicidad les genera un gran rechazo. Y lo mismo ocurre con muchos usuarios, que con el paso de los años han ido abandonando la plataforma por culpa de esa polarización.

Una medida muy importante para limitar el feedback negativo debutó el año pasado, cuando los usuarios empezaron a poder limitar quién podía responder a sus mensajes, una función que ha tenido una gran aceptación, y que sumada al sistema que está probando la red social para limitar las menciones, puede suponer un verdadero descanso y, si no sirve para que vuelvan los usuarios que dejaron Twitter, al menos puede servir para evitar más salidas.

Your Tweets = Your space. Now you can change who can reply to you even after you Tweet. https://t.co/rNWJk6zWTr pic.twitter.com/3HFSjAotg7

— Twitter Safety (@TwitterSafety) July 13, 2021