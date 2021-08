Una barra de sonido es una opción excelente para compensar las carencias que de manera general tienen los televisores en el apartado del audio, el ‘hermano pobre‘ frente a los grandes avances logrados en tecnologías de pantalla, imagen y vídeo; tamaños de pantalla; conectividad y acceso a los servicios de Internet modernos.

Aunque hay algunas excepciones que confirman la norma, el sonido de los televisores no es el mejor. Aquí el tamaño importa. La tendencia hacia la anoxeria que preocupa a todos los fabricantes ha conseguido diseños fabulosos, con rebaja de los biseles y un grosor y peso mínimos. El problema es que este tipo de formatos simplemente no permite colocar unos altavoces de calidad.

Otras características como la capacidad de reproducción de graves, del sonido multicanal o del 3D, mejor ni hablar. «De donde no hay, no se puede sacar» por mucho que el marketing diga lo contrario. Personalmente le doy casi tanta importancia al audio como al vídeo y hace tiempo que opté por montar un equipo de alta definición. Como el presupuesto apretaba empecé con un buen amplificador AV y desde ahí he ido completando el resto de componentes. Mientras que los vecinos me lo permitan, los discretos altavoces de mi televisor seguirán anulados.

Sería lo ideal para un buen sistema de cine en casa, pero si no buscas tanto, no te lo puedes permitir por presupuesto, no tienes espacio en el salón para todos los componentes o no tienes posibilidad de tirar cableado, una barra de sonido puede ser una solución más económica y práctica.

A valorar en una barra de sonido

Hay algunos aspectos concretos que conviene valorar antes de comprar una barra de sonido (además del precio). Es una serie de dispositivos especializados que no producen tantas novedades en tan poco tiempo como un smartphone o un portátil y la vas a poder disfrutar durante bastante tiempo. Decimos con esto, al igual que con otras guías de compra, que te marques el máximo presupuesto que tu bolsillo permita, aunque como verás debajo hay modelos de calidad realmente económicos. A tener en cuenta:

Tamaño y Formato

El mercado ofrece todo tipo de diseños en barras de sonido, con modelos cuadrados, rectangulares, hexagonales o redondos que se ajustarán al tamaño y diseño de cualquier televisor si quieres guardar la estética del conjunto. Situado encima de muebles, debajo del mismo televisor o colgados en la pared, no tendrás problema en encontrar un modelo a tu gusto y que sintonice con el del propio televisor, muebles y estancia general.

Sistemas

La oferta actual de barras de sonido ofrece sistemas de estéreo simple 2.0, y todo el elenco disponible en alta definición multicanal, como 2.1, 5.1, 7.1 o 9.1, cubriendo todas las necesidades del usuario y usando distintas tecnologías para lograr que el sonido “rebote” por las paredes ofreciendo experiencias de sonido envolvente.

Modelos avanzados incluyen audio DTS-HD, 3D e incluso Dolby Atmos, aunque el precio puede aumentar bastante en los modelos premium con el aumento de prestaciones. Como decimos siempre en la compra de cualquier producto: es preferible un 2.1 con buena calidad de sonido y conectividad que un 7.1 barato que no te va a ofrecer una buena experiencia.

Conectividad

Las barras de sonido pueden conectarse al televisor mediante cableado o de forma inalámbrica, generalmente por conectividad Bluetooth y Wi-Fi. Dependiendo de la ubicación de la misma podrás elegir una u otra. Algunos modelos incluyen subwoofer y/o satélites separados de la barra de sonido, conectados por cable y también inalámbricos.

Casi todas las barras de sonido incluyen su mando a distancia (aunque se pueden manejar con el controlador del televisor) y también permiten reproducir música lanzada desde smartphones o tablets. Modelos medios o avanzados permiten control por voz integrado asistentes digitales como el Alexa de Amazon y son compatibles con los servicios en streaming.

Puertos

Prácticamente todas las barras de sonido actuales incluyen HDMI y dependiendo del modelo y necesidades, puerto USB, entradas digitales ópticas/coaxiales, auxiliares, RCA y jack de 3,5 milímetros, además de la referida conectividad inalámbrica en algunos modelos. Valora tus necesidades, así como las posibilidades de conexión de dispositivos externos como consolas, otros equipos de sonido, reproductores portátiles o dispositivos móviles.

Potencia

Para una sala de estar o salón estándar (igual o inferior a 20 metros cuadrados) todas las barras de sonido te van a ofrecer potencia suficiente aunque la publicidad de los modelos te invite a comprar algo de “chorrocientos” vatios. Apostar por una marca refutada y por calidad de sonido en vez de una mayor potencia (que seguramente no vas a aprovechar), será un acierto, además de librarte de conflictos con tus vecinos por un volumen elevado que en demasiadas ocasiones no se corresponde con las especificaciones e incluso penaliza la calidad del audio.

Oferta y precio (agosto de 2021)

Ya decíamos que no es una gama de producto que se renueve tanto como otras. Y es que por general no es necesario cambiarla en muchos, muchos años, siempre que aciertes con la compra inicial. La oferta en todo caso es abundante y puedes encontrar modelos por debajo de los 50 euros. Descartaríamos los más económicos y básicos porque lo más probable es que sean tan regulares como los del propio televisor que pretendemos mejorar.

Por arriba tienes lo que quieras, pero tampoco te pases porque no merecerá la pena. Si tienes un presupuesto elevado es mejor opción montar una solución completa de alta definición, aunque sea por tramos de tiempo. Primero con una buena base de amplificador A/V y después, cuando el presupuesto lo vaya permitiendo, un conjunto de altavoces de calidad que te van a durar media vida.

En el equilibrio está la virtud y pensando en ello hemos seleccionado algunos modelos que nos gustan, añadiendo soluciones de varios fabricantes y prestaciones con un límite de 400 euros. Como norma general, señalar que los modelos inalámbricos suelen ser más caros que los cableados en el mismo rango de mercado. Aquí te dejamos una selección de la oferta actual:

Panasonic SC-HTB200EGK

Barra básica 2.0 canales con HDMI, Inalámbrico y Alámbrico, DTS Digital Surround, Dolby Digital y potencia total de 80 vatios. El más económico de nuestra selección está disponible por 84 euros.

Creative Stage

De lo más básico que vas a encontrar con sonido decente es esta solución 2.1 con subwoofer para TV, Ordenador y Pantallas ultrapanorámicas con Bluetooth, Entrada óptica, Entrada ARC y AUX, Mando a Distancia y Kit de Montaje en Pared. Tiene un precio de 86 euros.

Samsung HW-T430/ZF

Una barra con soporte Dolby Digital 2.1, con subwoofer inalámbrico, Bluetooth 4.2, una potencia de 100 vatios y funciones como el One remote control, un único mando para controlar todos tus dispositivos y acceder a tus contenidos. Tiene un precio en oferta de 99 euros.

Sharp HT-SBW110

Barra de Sonido 2.1 para cine en casa, con Bluetooth, HDMI ARC/CEC para manjarlo con el mando del TV, con audio óptico Digital y varios niveles de potencia total de salida. La que te proponemos es la de 180W con precio de 115 euros. Tienes otro modelo por debajo por solo 99 euros y por arriba llega hasta 570 vatios por 459 euros.

LG SJ3

Barra de Sonido inalámbrica 2.1 con potencia total de 300 vatios (Subwoofer inalámbrico 200 W), con soporte para Dolby Digital, DTS Digital Surround, Bluetooth 4.0 BLE, USB, Cable óptico, ASC y TV Sound Sync. Cuesta 118 euros.

Sony HTSF200

Barra de tamaño compacto con subwoofer y configuración de 2.1 canales. Cuenta con la tecnología S-Force PRO Front Surround que promete un sonido cinematográfico y Bluetooth para transmisión inalámbrica. Rebajada hasta 159 euros.

Yamaha C20A

Barra compacta 2.1 con subwoofer Integrado y sonido envolvente. Soporta HDMI ARC, HDMI y Bluetooth para transmisión inalámbrica. Cuenta con tecnología Clear-Voice para los diálogos y la aplicación Soundbar Remote para elección de cuatro ajustes de sonido. Con 100 vatios de potencia de salida máxima y posibilidad de montaje en pared, tiene un precio de 179 euros.

JBL BAR 2.0

Barra de sonido compacta 2.0 con transmisión inalámbrica Bluetooth para tv o pc, con sonido envolvente y Dolby Digital integrado. Cuenta con conectores HDMI ARC u óptico y tiene puerto USB. Con potencia de salida máxima de 80 vatios tien un precio de 179 euros.

TCL TDS8111

Bastante rebajada de precio actualmente esta barra de TCL con Dolby Atmos, Subwoofers Duales Integrados, Compatible con Dolby Vision, Bluetooth 4.2, mando a distancia y una potencia máxima de salida de 260W. Incluye un kit de Montaje en Pared y tiene un precio de 191 euros.

Philips B7305/10

Barra de Sonido TV con Subwoofer Inalámbrico (2.1 Canales, Bluetooth, Dolby Audio, HDMI ARC, Diseño Ultrafino con Soporte Montaje en Pared). Con 300 vatios de potencia tiene un precio de 225 euros. Si no necesitas tanto, el fabricante ofrece otras versión de 140W por 189 euros.

Bose Smart Soundbar 300

Uno de los fabricantes premium propone una barra premium con cinco transductores de rango completo, con subwoofer, satálites y sonido envolvente. Dispone de control por voz con soporte para Alexa y puede emparejarse para transmitir tu música favorita y mucho más a través de una conexión Bluetooth, una red Wi-Fi doméstica, el Apple AirPlay 2 o Spotify Connect. Tiene su propio mando aunque puede usarse el del teevisor. Está rebajado a 389 euros.

Sony HT-G700

Barra de Sonido TV 3.1 con subwoofer inalámbrico ideal para un equipo de cine en casa. Tiene soporte para Dolby Atmos, DTS:X, Bluetooth y una tecnología de AE envolvente que convierte las señales de audio a un sonido cercano a 7.1.2 canales. Con potencia de salida máxima de 400 W tien un precio de 399 euros.

Nota: Esta guía contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.