Facebook ha anunciado el bloqueo a los talibanes y a todo el contenido que lo respalda desde sus plataformas, ya que considera que el grupo es una organización terrorista. El anuncio abre el debate de cómo deben responder las tecnológicas y en concreto las grandes redes sociales a un grupo como este en una semana donde la situación de Afganistán ha vuelto a encabezar las portadas de todo el mundo.

Como sabrás, Afganistán ya está gobernado de facto por el Emirato Islámico de Afganistán controlado por los talibanes, después de una campaña militar (si se puede llamar así) que se ha llevado por delante al gobierno afgano en poco más de una semana. La decisión de salida de las tropas internacionales y la actuación del ejército (gobierno) afgano, presuntamente bien formado y armado por la comunidad internacional tras gastar miles de millones de dólares y poner muchos muertos en el terreno durante veinte años, está detrás de la vuelta al poder de los talibanes, aunque la situación viene de muy lejos.

Las organizaciones de derechos han dado la voz de alarma ante la deriva que va a tomar un país que jamás ha podido ser invadido, pero que en las últimas décadas ha estado en permanente situación de guerra y sufrimiento. El recuerdo del anterior gobierno del régimen talibán, su terrible actuación contra los derechos humanos por la interpretación de la Sharia (ley islámica) no adelanta nada positivo para la población, especialmente por los abusos contra las mujeres.

Para la comunidad internacional, cuyas últimas decisiones no pocos califican de vergonzante, Afganistán ha sido imposible de entender y manejar. Habría mucho que opinar, pero no es nuestra misión. La realidad es que la situación actual es un fracaso monumental y se teme que tenga repercusiones también en occidente ante la probada conexión con grupos todavía más extremistas como Al Qaeda. Un buen artículo de opinión para ponerse al día: «El cinismo ante Afganistán«.

Redes sociales, talibanes y Afganistán

Las redes sociales son de importancia vital en el mundo que vivimos y durante años, los talibanes han utilizado las redes sociales para difundir sus mensajes. La toma de control de Afganistán plantea nuevos desafíos para las empresas de tecnología sobre cómo lidiar con el contenido relacionado con el grupo.

Facebook ha aclarado su posición en una nota a la BBC: «Los talibanes están sancionados como organización terrorista según la legislación estadounidense y les hemos prohibido nuestros servicios en virtud de nuestras políticas de organizaciones peligrosas. Esto significa que eliminamos las cuentas mantenidas por los talibanes o en su nombre y prohibimos elogios, el apoyo y la representación de los mismos».

Facebook dice que tiene un equipo dedicado de expertos afganos hablantes nativos de dari y pashto con conocimiento del contexto local, para monitorizar y eliminar el contenido vinculado al grupo. El gigante de las redes sociales dijo no tomar decisiones sobre el reconocimiento de los gobiernos nacionales, sino que seguía la «autoridad de la comunidad internacional».

Facebook destacó que la política se aplica a todas sus plataformas, incluida su red insignia de medios sociales, Instagram y WhatsApp, aunque hay informes que aseguran que los talibanes están usando el servicio de mensajería instantánea se está utilizando para comunicaciones militares y de organización.

En cuanto al uso de Twitter, también amplio por los talibanes, un portavoz de la empresa ha señalado las políticas contra las organizaciones violentas y las conductas de odio, aunque no ha informado de otras políticas. Twitter no permite mensajes de grupos que promuevan el terrorismo o la violencia contra civiles, pero hay que tener capacidad para ello. Otras plataformas contactadas por la BBC como YouTube no han concretado si tienen medidas concretas para la gestión del contenido que en las vitales redes sociales difunda el gobierno de facto de Afganistán.