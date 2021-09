Facebook envió información errónea a investigadores

Facebook lo ha hecho de nuevo y, citando el popular meme, da igual cuando leas esto. Y es que parece que la mala gestión de los datos, en todas sus posibles interpretaciones, se ha convertido en la mayor especialidad de la red social. Tanto es así que tanto sus disculpas por haber errado como sus promesas de hacerlo mejor ya son, a estas alturas, papel mojado. Es lamentable, y sin duda afecta a su imagen, pero ellos parecen estar a otras cosas.

No creo que sea necesario enumerar la interminable lista de muestras dadas por Facebook de esto: desde filtraciones masivas de datos hasta fallos en el sistema que permitían el acceso a información de los usuarios que, en principio, debería resultar inaccesible. Me gustaría afirmar que se han producido mejoras a este respecto, pero también me gustaría decir que 2022 será un año muy feliz para todo el mundo, y el caso es que tengo las mismas pruebas de una cosa que de otra.

El último ejemplo de ello lo podemos leer en MSN, y además resulta particularmente preocupante. Y es que Facebook entregó información errónea a investigadores, un fallo que ha afectado a un número desconocido, pero seguramente elevado, de artículos académicos cuyos responsables confiaron en la información facilitada por la red social. Facebook admitió el error el viernes, ocasión que aprovecho, claro, para disculparse. Otra vez.

Facebook se ha convertido, los últimos años, en un campo de batalla en el ámbito político. El escándalo de Cambridge Analytica y su incidencia en el referéndum del Brexit en Reino Unido y en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 dejaron claro el potencial de los datos de Facebook puestos al servicio de la manipulación informativa. Adicionalmente hizo que muchos nos replanteáramos nuestra relación con esa red social, y que sus responsables tuvieran que aportar un componente de transparencia a su funcionamiento, algo por lo que nunca se había caracterizado.

Desde 2020 Facebook ha colaborado con investigadores, ofreciendo un enorme conjunto de datos reales con los que los investigadores pueden determinar el uso que se le da a la red social en múltiples aspectos. Dichos investigadores llevan tiempo afirmando, no obstante, que Facebook no les ofrece en nivel de detalle que necesitarían, y la red social se escuda en que no pueden reducir la granularidad sin comprometer la privacidad de sus usuarios.

Sin embargo, y debido a la alta granularidad, los investigadores tardaron bastante más tiempo en detectar que había un problema con los datos y, claro, en reportarlo a Facebook. Y no es un problema baladí, puesto que la red social excluyó accidentalmente datos de usuarios estadounidenses que no tenían inclinaciones políticas detectables, un grupo que representaba aproximadamente la mitad de todos los usuarios de Facebook en Estados Unidos. Los datos de usuarios de otros países no se vieron afectados.

El conjunto de datos publicado por Facebook en febrero del año pasado ha sido utilizado en decenas de estudios, y aunque en algunos casos se considera que los efectos del fallo pueden ser leves o incluso nulos, para otros casos sí que se teme que los efectos sean graves. La única solución es que Facebook publique la versión corregida de los datos y, claro, que los investigadores tengan que repetir sus estudios, para comprobar los efectos del sesgo accidental ocasionado por la red social.

La noticia, por supuesto, no ha hecho ninguna gracia en el entorno de los investigadores. Nathaniel Persily, profesor de Derecho en Stanford y ex copresidente de Social Science One, entidad que compartió los datos con al menos 110 investigadores, se ha expresado en términos muy poco académicos: “Esto es un jodido ultraje y una violación fundamental de las promesas que Facebook hizo a la comunidad de investigación. También demuestra por qué necesitamos una regulación gubernamental para obligar a las empresas de redes sociales a desarrollar programas seguros para compartir datos con investigadores independientes externos«.

Facebook se ha disculpado, por supuesto que sí, pero de momento no ha indicado cuándo entregará a los investigadores la versión correcta de los datos. Lo que decía al principio, se han especializado en pedir disculpas, pero todo lo que vaya más allá de allí parece que todavía se les resiste bastante, sea por la razón que sea. Y sí, estoy pensando mal.