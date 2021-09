Iphone y motos: mala combinación según Apple

Dispositivos tecnológicos de nuestro día a día, como el iPhone, son más frágiles de lo que tendemos a pensar. Y no me refiero solo a su limitada resistencia frente a los golpes y a los líquidos. También otras condiciones ambientales pueden incidir negativamente en los mismos. Algunas, como la temperatura, la humedad, la concentración de polvo y las fuentes de electromagnetismo ya las tenemos identificadas, pero hay otras que por menos evidentes, tardan más tiempo en ser detectadas.

Tal es el caso, como hemos podido saber por una página de soporte de Apple, en la relación que indico en el titular, y es que la vibraciones de los motores de las motos de alta cilindrada pueden afectar negativamente a la cámara del teléfono. Esto es lo que podemos leer con respecto al problema en esa página web:

«Los motores de motocicleta de alta potencia o alto volumen generan vibraciones intensas de gran amplitud, que se transmiten a través del chasis y el manillar. No se recomienda acoplar su iPhone a motocicletas con motores de alta potencia o alto volumen debido a la amplitud de la vibración en ciertos rangos de frecuencia que generan.

Conectar su iPhone a vehículos con motores eléctricos o de pequeño volumen, como ciclomotores y scooters, puede provocar vibraciones de amplitud comparativamente más bajas, pero si lo hace, se recomienda un soporte amortiguador de vibraciones para disminuir el riesgo de daños a su iPhone y su Sistemas OIS y AF. También se recomienda evitar el uso regular durante períodos prolongados para disminuir aún más el riesgo de daños.»

El problema, por lo tanto, podría darse en cualquier vehículo motorizado de dos ruedas, si bien parece que se incrementa a medida que sube la cuenta de centímetros cúbicos del motor. Por otra parte, habría que preguntarse si existen materiales que puedan aislar al móvil de dicha vibración o, al menos, de gran parte de ella. Y es que, de lo contrario, si resulta que el simple hecho de llevar el smartphone encima cuando nos desplazamos en moto puede suponer un problema, un problema serio, para sus propietarios.

Como puedes leer en el texto de Apple, el problema afecta a dos componentes de la cámara del teléfono, el estabilizador óptico de imagen (OIS) y el sistema de enfoque automático (AF) de circuito cerrado. El primero, como su propio nombre indica, es el que mitiga los efectos de alguna posible vibración cuando tomamos una foto, y el segundo es el responsable de que la imagen esté enfocada antes de hacer la captura. El fallo de cualquiera de ambos, por lo tanto, se traducirá en tomas de peor calidad.

Con respecto a los modelos de iPhone afectados, esto es lo que encontramos en la página de soporte:

«OIS está disponible en iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus y iPhone 7 y posteriores, incluido el iPhone SE (segunda generación). Tenga en cuenta que la cámara Ultra Wide en el iPhone 11 y posterior no tiene OIS, ni la cámara de telefoto en el iPhone 7 Plus y el iPhone 8 Plus.

El AF de circuito cerrado está disponible en el iPhone XS y versiones posteriores, incluido el iPhone SE (segunda generación).»

Así, parece que el problema afecta a prácticamente todos los modelos de los últimos años.

No obstante, y sin querer ejercer el rol de abogado del diablo, creo que sería interesante comprobar si este problema afecta en exclusiva a los teléfonos de Apple o, por el contrario, también se da en los dispositivos de otros fabricantes. Y es que, en tal caso, el sector tecnológico debería empezar a trabajar rápidamente para buscar una solución al problema. En caso contrario, tendrá que ser Apple quien se haga cargo de dicha investigación.