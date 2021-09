Spotify mejora sus recomendaciones para las listas

Como usuario, desde hace ya muchos años, de Spotify Premium, tengo una opinión bastante positiva de su sistema de recomendaciones. Todavía recuerdo cuando desplegaron su función de lista de recomendaciones semanales, me sorprendieron tan, tan para bien buena parte de sus selecciones que incluso publiqué algunas entradas (bastante extensas, en mi línea) que compartí con mis contactos de Facebook. Sí, eran los tiempos en los que todavía confiábamos en Facebook, ya han debido pasar cerca de 10 años.

Desde entonces, aunque he pasado a combinar el uso de Spotify con el de Apple Music, me siguen gustando las recomendaciones, si bien es cierto que pienso que a la IA de Spotify se le da mejor crear listas enteras desde cero que ampliar la ya existentes, es decir, las que he creado yo. Y lo entiendo, ojo, las listas automáticas de Spotify responden exclusivamente a recomendaciones en base a lo que más escuchamos, es decir, son recopilatorios, de los de toda la vida.

Una lista personalizada es, sin duda, algo más compleja, pues pueden estar categorizadas por estado de ánimo, por género, por actividades, incluso por armonía. Para una IA es, sin duda, bastante más complicado averiguar la razón de ser de la lista y, en función de la misma, sugerir nuevas canciones con la que ampliarla. Pero, pese a ello, parece que en ingeniería de Spotify han estado trabajando en ello, y el fruto de su trabajo está a punto de ve la luz.

Y es que, como podemos leer en For the Records, el blog oficial de la compañía, Spotify ha mejorado el sistema de recomendaciones para listas, una función que al menos de momento solo estará disponible para las cuentas premium (de pago), y cuyo despliegue en Android e iOS (no se mencionan ni la versión web ni los clientes para sistemas operativos de escritorio) se iniciará en una selección de 42 mercados, entre ellos España. Esta primera fase se iniciará mañana mismo y se completará en un mes, según los planes de la compañía.

Para empezar a emplear esta nueva función, tan solo habrá que abrir una lista y pulsar el botón «Mejorar» que se mostrará en la misma. Así, tras un análisis de la misma Spotify añadirá sugerencias intercaladas entre los temas ya existentes (una canción nueva entre cada dos ya existentes). Algo importante es que las sugerencias no se sumarán directamente a la lista, se mostrarán en la misma, pero será el usuario quien deberá confirmar que quiere mantenerla, pulsando en el signo + que se mostrará a su derecha.

Hace unos meses hablamos de que, en base a la IA y el análisis del habla y el sonido de fondo, Spotify había desarrollado una IA capaz de identificar nuestras emociones. La respuesta a dicho anuncio fue la lógicamente imaginable, una enorme oposición y la petición de que nunca llegara a emplear dicha tecnología en el servicio. Ese fue un ejemplo perfecto de un uso de la inteligencia artificial y de las sugerencias musicales totalmente inadecuado.

En este caso, sin embargo, Spotify parece haber vuelto al buen camino, basándose exclusivamente en la música para recomendarnos más música. Bien por ellos.