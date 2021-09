Auriculares gaming Philips TAGH, análisis

En el mes de agosto la marca Philips dio su primer paso en el mercado de los auriculares gaming con un nuevo modelo en gama alta y baja. Los auriculares Philips TAGH son su apuesta para satisfacer las necesidades de los consumidores. Los nuevos modelos Philips TAGH301BL y Philips TAGH401BL. Cuentan con un diseño ligero de los, diadema ajustable y suaves almohadillas que buscan garantizar un ajuste óptimo y una gran comodidad de uso en los dos modelos.

Ambos auriculares son cableados pero difieren en características extras. El más potente es el Philips TAGH401BL que cuenta con la tecnología de sonido Dirac HD para proporcionar una respuesta envolvente. Aunque la calidad de sonido no es mala si que es cierto que no hemos notado que ese sonido envolvente ya que al tener un auricular tan pequeño no ajusta perfectamente, por lo que es difícil conseguir esa calidad que promete.

El conector del auricular es un USB 2.0 no requiere instalación, una vez lo conectas el ordenador lo reconoce rápidamente y funciona a la perfección tanto los auriculares como el micrófono. Supuestamente para sacar este nuevo producto, Philips ha llevado a cabo un acuerdo con la empresa Dirac para conseguir una gestión profesional del sonido de estos auriculares, para ponerla en marcha solo hace falta descargar el software gratuito de Dirac, hacerse una cuenta y una vez que reconozca el dispositivo ya podremos gestionar el sonido. Esta información no aparece explicada en la caja o en las instrucciones. Al descargar el software Dirac Live se supone que debe reconocer el dispositivo que tenemos instalado, en nuestro caso no ha reconocido los auriculares, así que no hemos podido controlar el sonido con este software.

Este modelo cuenta con una leve iluminación en cada casco. Aquí aparece el logo de Philips en cada lado que se ilumina en modo respiración cuando están conectados. La diadema tiene también unas tiras reflectantes en la zona ajustable. La parte de arriba de la diadema está muy acolchada lo que le aporta una gran comodidad.

Por otro lado, el micrófono no es retráctil aunque si es ajustable y podemos retirarlo cuando no lo vayamos a utilizar para que no nos moleste. El cable está recubierto de nailon, que también lo hace muy agradable, en medio del cable tenemos un controlador con los botones de volumen y dos botones más. Uno nos permite cambiar del 5.1 al 7.1 y el otro apaga y enciende el micrófono. Cada acción estaría marcada con una luz que también está disponible en este marcador, pero en nuestro caso no hemos conseguido que las luces se enciendan, aunque los botones si funcionan. Que no funcionen las luces en este controlador puede ser un problema en el caso del micrófono, porque no sabemos si está desactivado o no y nos puede generar algún contratiempo cuando lo queramos utilizar.

El modelo menor, el TAGH301BL de Philips es muy parecido a nivel diseño. Encontramos leves diferencias como en el peso, este dispositivo solo pesa 211 gramos y el cable de conexión se divide en dos minijack de 3,5 mm. También cuenta con un pequeño mando de control en el cable que permite silenciar o activar el micrófono y una ruedecita para subir o bajar el volumen.

El sonido es muy similar al de su hermano mayor, en este caso cuenta con un altavoz de neodimio de 400 mm que proporciona sonido sin distorsión, pero también tenemos el mismo problema que con el modelo superior y es que las almohadillas, al ser pequeñas, no aíslan lo suficiente.

Conclusiones

Son unos cascos funcionales, aunque no le daríamos el apellido de gaming ya que para conseguirlo es necesario que tengan más funciones de control del sonido, aislamiento y comodidad.

Los auriculares Philips TAGH301BL y Philips TAGH401BL están disponibles a un precio de 37,90 euros y 59,90 euros respectivamente.