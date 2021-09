Razer Barracuda X, análisis: ligereza para el juego portátil

Presentados hace un par de meses, hemos tenido la oportunidad de probar los nuevos Razer Barracuda X, unos auriculares inalámbricos pensados específicamente para los jugadores de dispositivos portátiles, con una compatibilidad inalámbrica y analógica que nos permitirá sacar el máximo provecho de los teléfonos inteligentes, tabletas, e incluso la Nintendo Switch.

Lejos de ser los primeros auriculares orientados a los jugadores de Nintendo Switch, sin duda se trata de una gran adición, estando normalmente centrados estos dispositivos en el formato de auriculares intraurales en lugar de circumaurales; sumando además un formato inalámbrico bastante cómodo para los mismos.

Especificaciones Razer Barracuda X

Altavoz Dinámico personalizado Razer TriForce de 40 milímetros Frecuencia de respuesta De 20 Hz a 20.000 Hz Impedancia 32 Ω Micrófono Caroide (100 Hz a 10.000 Hz // 32 Ω // -42 dB V/Pa) Conectividad Dongle inalámbrico USB-C a 2,4 GHz, cable jack 3,5 mm y adaptador USB-C a USB-A Autonomía Hasta 20 horas Peso 250 gramos Precio oficial 99,99 euros

Todo ello bajo un diseño sobrio y minimalista, muy bien reflejado en su ligero peso de apenas 250 gramos, con unos colores predominantes negros y la ausencia de iluminación. Aunque sin duda lo que más nos llama la atención es la inclusión de un sistema de rotación de 90 grados para sus altavoces, que nos permitirá dejarlos reposar de manera más cómoda sobre nuestro pecho cuando no los utilicemos.

La parte de la diadema que descansa en la cabeza y las propias almohadillas están recubiertas por piel sintética afelpada de espuma viscoelástica que destaca por su suavidad. Dentro de la diadema se sitúa una tira de metal que sirve para extender o acortar su tamaño y adecuarse a las dimensiones de cualquier tipo de cabeza.

Mientras que el almohadillado de los auriculares estará compuesto por una viscoelástica ultra suave FlowKnit, recubierta por un material de tela transpirable en lugar de los más comunes materiales de cuero sintético. Y es que dada la vida útil y notable diferencia de calor que ofrecen estos materiales, cada vez es más común ver su integración entre los dispositivos de alta gama.

Todo ello construido alrededor de sus controladores dinámicos personalizados de 40 mm, y Razer claramente lo está posicionando como un auricular que se puede usar tanto para juegos como para reproducción de audio. Y ya te podemos asegurar que cumplen lo que prometen: son cómodos de usar, tienen un diseño sobrio pero atractivo, suenan realmente bien y ofrecen características de otros modelos más caros.

Sin embargo, no podemos evitar pensar que Razer se ha centrado quizás excesivamente en tratar de posiciona estos auriculares bajo un uso tanto para juegos como para reproducción de audio. La evidencia de eso se puede encontrar en su micrófono cardioide, que se puede desconectar del auricular cuando no está en el chat de voz.

Aunque eso no implica que el micrófono se quede atrás en prestaciones, contando con una certificación de Discord que nos asegura una gran claridad de voz, principalmente traída por su patrón de captación unidireccional, que también nos ayudará a mantener cierto nivel de aislamiento de ruidos externos.

Rendimiento y uso

Aun así, dentro de una de las familias de periféricos gaming más conocidas del mundo, no podemos obviar que los cascos están pensados para jugar. Con un soporte multiplataforma, nuestras pruebas han estado divididas en los diferentes títulos que podemos encontrar en las plataformas compatibles, con juegos exclusivos de Nintendo como The Legend of Zelda Breath of the Wild; títulos para móvil como NieR Reincarnation o PUBG Battlegrounds; y una pequeña selección de juegos para PC como Apex Legends o Final Fantasy XIV.

Como podéis ver, nuestra selección se centra en diversos aspectos, con numerosos detalles en un entorno abierto y tranquilo como puede ser el de la última entrega de Link, títulos competitivos que requieren del posicionamiento y rapidez del sonido como PUBG o Apex, o las impresionantes bandas sonoras de los juegos de Square Enix.

Así pues, los Barracuda X han demostrado un rendimiento realmente bueno en todos los aspectos, cubriendo sobradamente las necesidades para disfrutar de todos los aspectos sonoros de los juegos, desde los diferentes efectos hasta la música. De hecho, otra parte importante de nuestras pruebas se ha centrado en este último apartado, probando los auriculares para un uso más casual en móviles, con la reproducción de contenidos multimedia, repitiendo los mismos resultados notables.

Conectividad y autonomía

Como bien decíamos los auriculares no contarán con una conectividad bluetooth, sino que centrarán su apartado inalámbrico en un dongle USB-C. Aunque esto no limitará las opciones de los Razer Barracuda X, ya que este conector también será compatible a su vez con los adaptadores a USB-A, aumentando su conectividad inalámbrica para ordenadores (compatibles con el sonido Surround en Windows 10) o tabletas; además de mantener una segunda opción de conexión por cable con un jack de 3,5 mm de 4 polos.

Aunque esto no significa que la conectividad esté limitada a estos dos dispositivos. Y es que los propios auriculares vienen también con un pequeño cable adaptador de USB-C a USB-A, que nos permitirá conectar este dongle a través de estos puertos, ampliando su compatibilidad con un mayor número de ordenadores, así como en otras consolas como la PS4.

Por último, pero no menos importante, destacar la buena autonomía que han demostrado los auriculares, capaces de habernos seguido el ritmo sobradamente durante más de una sesión de juego intensivo con una única carga. Usarlos dentro de casa bajo un entorno sin ruido nos ha permitido mantener unos niveles de volumen entre el 50-60% de su capacidad, ofreciéndonos aproximadamente las 20 horas de reproducción que promete la compañía. Aunque cuando hemos optado por usarlos en entornos más ruidosos fuera de casa, tales como el transporte público, hemos tenido que recurrir a unos niveles de volumen notalmente más altos, reduciendo su autonomía hasta cerca de las 15 horas de uso.

Si bien la llegada de estos auriculares ha sido algo desafortunada, coincidiendo con la llegada de la última actualización de software de la Nintendo Switch, que ahora permite el uso de auriculares por bluetooth, las cualidades de este dispositivo siguen haciéndolo una opción de lo más interesante para aquellos enfocados al juego en el modo portátil. Actualmente ya podemos encontrar los Razer Barracuda X disponibles a través de la web oficial de la marca, con un precio de lanzamiento de 99,99 euros.