Ghost of Tsushima ha vuelto a ser protagonista gracias al lanzamiento de su edición Director’s Cut para Playstation 4 y, esta vez también, para Playstation 5. Esto quiere decir que el juego ha sido lanzado con una versión para la nueva consola de Sony incluyendo varias mejoras técnicas y que le dan un mejor aspecto visual. Pero antes de adentrarnos en ese aspecto, veamos qué nos ofrecía el juego original.

Recuperando Tsushima

Desarrollado por Sucker Punch (quienes se encargaron de Infamous), Ghost of Tsushima (uno de los juegos recomendados por nuestros redactores en 2020) nos traslada a finales del siglo XIII cuando el imperio mongol se decide a arrasar y conquistar la isla Tsushima. En la propia introducción veremos cómo el protagonista de esta historia, Jin Sakai, intenta contrarrestar el ataque del líder mongol junto a su tío y los guerreros samurai que luchan junto a él. Sin embargo, tras una cruenta batalla, los mongoles salen victoriosos y los samurais arrasados. Solo Jin escapa libre y, como samurai, su misión ahora será devolver la honra a su pueblo y su familia.

Todo esto ocurre en un sandbox, o juego de mundo abierto, que cuenta además con toques roleros donde tendremos que ir recuperándole terreno a los mongoles. Pero aunque hablemos de un juego de mundo abierto, hay que decir que Ghost of Tsushima es un título que explota al máximo el aspecto cinematográfico, de modo que nos hará vivir una historia muy profunda, con una fuerte personalidad y que se desarrolla con complejidad y gran riqueza de detalles.

Una historia profunda, rica y llena de personalidad

Y es que las cinemáticas es de lo que más llama en un principio la atención. Gracias al cuidado aspecto artístico de los mismos, el detalle de los rostros, gestos y diálogos, podremos vivir esta gran historia a la perfección. Además, podremos elegir poner las voces en japonés con subtítulos en castellano, algo que sin duda nos introduce aun más en el climax del juego. Se nota que es un aspecto muy cuidado, así como el sistema de combate con el cual convertirnos en un auténtico samurai.

El sistema de combate nos hace sentir verdaderos samurais

Algo que nos ha encantado es que el sistema de combate funciona con precisión y, una vez que lo dominas, te permite vivir unos enfrentamientos realmente épicos. Además, con el paso del juego, iremos mejorando habilidades y adquiriendo otras nuevas personalizando a nuestro gusto la forma de combatir. Eso sí, no solo obtendremos habilidades de samurai, también tendremos la posibilidad de desviarnos hacia un estilo de sigilo con el que derrotar a nuestros enemigos por la espalda, algo que, como iremos viendo a lo largo del juego, va en contra de los principios de los samurais.

Hermosas escenas de vídeo, apartado gráfico artificial

En cuanto al apartado técnico, nos econtramos ante un juego que muestra dos caras. Por un lado, el de las cinemáticas, que como ya hemos dicho están muy cuidadas y artísticamente son una pasada. Y por otro lado, está el apartado gráfico durante el juego, que cumple bastante bien, pero en ocasiones se queda algo corto. Y es que si comparamos con otros juegos de mundo abierto, como por ejemplo Read Dear Redeption 2, el mundo a nuestro alrededor tiene un acabado más artificial. Aunque hay que decir que, pese a todo, los escenarios que nos rodean cumplen e intentan mantener el acabado cinematográfico del resto del juego.

Mejoras en Playstation 5

Esta nueva versión de Playstation 5 nos trae varias mejoras bastante destacables. Cómo no, los tiempos de carga se han acortado sustancialmente. En cuanto al mando, se hace uso de los gatilllos adaptativos, de la respuesta háptica, así como del altavoz del mismo mando. Se nota que han querido sacarle bastante provecho al mando y no solo añadir unos pocos detalles, algo que sí ha ocurrido en otros títulos adaptados a Playstation 5. Con todo, la experiencia en la nueva consola de Sony es muy completa.

Y sobre el apartado técnico también hay algunas mejoras. Sobre todo se nota una mejor resolución en los entornos, así como efectos de partículas más abundantes. Sin embargo, más allá de eso, no veremos muchos más cambios, como podrían haber sido efectos de trazado de rayos. En cuanto a opciones de rendimiento tenemos las habituales en los últimos títulos de Playstation 5, uno que mejora la tasa de fotogramas pero con menor resolución, y otro de mayor resolución pero más inestable. A nosotros el de mayor resolución nos ha parecido suficientemente estable como para jugarlo de forma cómoda.

Nuevos contenidos

Y como no podía ser de otra manera, esta edición también incluye nuevos contenidos. El más destacable es el de la nueva isla Iki, en la cual nos encontraremos a un nuevo lider mongol, conocido como “el Chamán”. Además, no estará solo, ya que le aocmpaña una hueste de soldados los cuales nos pondrán en mayores dificultades que los del juego original. Cómo no, esta nueva isla viene acompañada de nuevo argumento. En este caso, sobre el padre Jin Sakai.

Conclusiones

Ghost of Tsushima Directorś Cut ofrece a los nuevos jugadores una experiencia aun más completa y trabajada. A los que ya lo habían jugado, podrán profundizar más con contenidos extra para disfrutar un poco más de esta historia de samurais. Y para los que tengan una Playstation 5, el juego saca buen provecho de las novedades técnicas de la consola. Así que en definitiva estamos ante una interesante revisión de este título que recomendamos para todos.