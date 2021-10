ASUS adelanta sus placas base Z690 para los Intel Alder Lake

ASUS ha anunciado un evento especial para presentar sus nuevas placas base Z690. Se celebrará el 27 de octubre, aunque será independiente del que celebrará Intel (Intel Innovation) el mismo día como pistoletazo de salida de sus nuevos procesadores Alder Lake, que como sabes se estrenarán con la serie «S» para ordenadores de sobremesa.

Aaaand the countdown has begun:

– 9️⃣ days to unveil the nex-gen #ROG motherboards, designed to #BreakAllLimits.

Stayed tuned.

Add to calendar. 👉https://t.co/bOh58HcQMz pic.twitter.com/ufNWCI5Ccm

— ROG Global (@ASUS_ROG) October 19, 2021