El Black Friday 2021 ya prácticamente está aquí, y seguro que muchas personas lo han estado esperando para hacerse con un nuevo televisor. Y si este es tu caso tenemos muy buenas noticias, ya que hemos encontrado una oferta con la que podrás ahorrarte prácticamente un 30% del precio original de un televisor Samsung HDK 4K de 43 pulgadas. Y es que si su precio habitual es de 569 euros, en estos días podrás hacerte con él por tan solo 399 euros, es decir, te ahorrarás nada menos que 270 euros.

El televisor Samsung 4K UHD 43AU8005 es un modelo lanzado este mismo año por la tecnológica coreana, y que cuenta con un panel de última generación construido con nanopartículas inorgánicas cristalinas, capaces de reproducir con fidelidad más de mil millones de colores. y que además garantiza que dicha fidelidad se mantendrá con el paso del tiempo, sin el efecto de degradación que podemos encontrar en otras pantallas con el tiempo de uso. Para mejorar aun más la calidad de imagen, además, es compatible con HDR10+.

Por supuesto, estamos hablando de una SmartTV. Para todas sus funciones inteligentes se basa en el sistema opertivo Tizen, de Samsung, por lo que podrás hacer uso de todo el ecosistema de aplicaciones, tanto de Samsung como desarrolladas por terceros, que te permitirán acceder a servicios, compartir contenidos desde otros dispositivos con tu televisor, etcétera.

Y por si esto fuera poco, el Samsung 4K UHD 43AU8005 además integra múltiples asistentes de voz, gracias a los cuales podrás controlar el televiso y acceder a múltiples funciones del mismo mediante voz. Los asistentes integrados son Google Assistant, Bixby y Amazon Alexa, por lo que además, si empleas algunos de ellos para gestionar los dispositivos conectados de tu hogar, integrar el televisor en dicha infraestructura será lo más sencillo del mundo.

Todo esto en un televisor con un diseño ultra fino, de tan solo 25,7 milímetros (sin peana). Si, poco más de dos centímetros y medio, y con un peso de tan solo 8.9 kilogramos. Por lo tanto, es una opción perfecta si deseas colgarlo en la pared, en la que apenas sobresaldrá. No obstante, también cuenta con peana, de tan solo 195,1 milímetros de fondo, por si prefieres tenerlo apoyado en cualquier superficie.

Aunque todavía faltan unos días hasta el Black Friday 2021, ofertas como ésta no son para dejarlas escapar. Así, si es tu caso, si estabas pensando en cambiar de televisor, este Samsung 4K UHD 43AU8005 es una opción que deberías tener en cuenta muy seriamente. ¡Luego no digas que no te hemos avisado!

