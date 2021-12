Samsung Galaxy S22: filtrados... de espaldas

Salvo imponderables, solo unas semanas nos separan ya de la presentación de la familia Samsung Galaxy S22, la nueva iteración de los topes de gama del fabricante coreano que, de manera indiscutible, se encuentran entre las principales referencias de la gama alta. Así, año tras año esperamos las novedades que nos brindará cada nueva generación, algo que suele demorarse menos tiempo del que le gustaría a la compañí, gracias a las cada vez más frecuentes filtraciones.

Así, y aunque a día de hoy Samsung todavía no ha revelado nada sobre los Galaxy S22, puedes revisar nuestras publicaciones de los últimos meses, y comprobarás (si es que no las habías leído ya) que es mucha la información que ya se ha filtrado sobre esta nueva generación. Aunque sí, claro, no se me olvida que al hablar de filtraciones debemos tener siempre en cuenta que nada es seguro y, si bien algunas de ellas, debido a sus orígenes, tienen más fiabilidad que otras, hasta que el fabricante (en este caso Samsung) no hace oficiales los smartphones, o al menos adelanta parte de sus características, no debemos dar nada por seguro.

Partiendo de esa premisa, hoy nos encontramos con una filtración de lo mas interesante, y es que según podemos ver en SamMobile, se habrían filtrado imágenes de la parte trasera de todos los integrantes de la familia Galaxy S22, unas imágenes que nos muestran varias cosas, y que nos permiten extraer algunas conclusiones, entre ellas, la de que parece que Samsung no quiere decirle adiós, del todo, a su muy exitoso Note.

Y es que después de que, como ya se vaticinaba en 2020, este año no hayamos visto un Note 21, son muchas (aunque no todas, esto es importante aclararlo) las voces que dan por finalizado el ciclo de vida de Note, que encontraría su relevo en la versión Ultra de la línea S. Y al ver las imágenes filtradas de los Galaxy S22, el diseño del modelo Ultra, a la izquierda en ambas imágenes, vemos que este modelo contaría con un diseño más anguloso, menos redondeado que sus hermanos pequeños, acercando así el diseño del tope de gama de los Galaxy S22 al del Note, añorado por muchos.

No se aprecia tanta diferencia entre el Galaxy S22 (a la derecha en ambas imágenes) y el Galaxy S22+, que cuentan con un diseño similar, al menos en su parte posterior y en lo que podemos ver de los laterales, y en los que por lo tanto la única diferencia destacable que podemos colegir por estas fotografías es la del tamaño, algo que obviamente ya esperábamos, a tenor de lo visto en las generaciones anteriores.