Newskill Sobek y Sobek 7.1, análisis: el Ying y Yang

Durante los últimos meses, hemos visto como la compañía española Newskill realizaba una fuerte ampliación y refuerzo de su catálogo de periféricos para juegos, con unos anuncios entre los que sin duda destacó la llegada de los nuevos Newskill Sobek y Sobek 7.1, dos versiones de un mismo auricular presentadas para cubrir las necesidades de los diferentes jugadores.

Así pues, durante las últimas semanas hemos podido probar ambos accesorios, pudiendo comprobar las diferencias y similitudes entre sí, para presentaros hoy este análisis doble.

Especificaciones Newskill Sobek y Sobek 7.1

Newskill Sobek Newskill Sobek 7.1 Controlador 40 milímetros 40 milímetros y audio virtual 7.1 Altavoz Circumaural cerrado Circumaural cerrado Respuesta de frecuencia De 20 a 20.000Hz De 20 a 20.000Hz Impedancia 32 Ω 32 Ω Sensibilidad 96 dBSPL/mW (a 1kHz) 96 dBSPL/mW (a 1kHz) Conectividad Cable de 2,4 metros con jack dual y USB 2.0 Cable de 2,4 metros USB-A 2.0 Compatibilidad PC y portátiles (Windows y Mac), PS4, PS5, Xbox Series X/S y Xbox One PC y portátiles (Windows y Mac), PS4 y PS5 Precio Desde 44,95 euros Desde 54,95 euros

Micrófono

Newskill Sobek Newskill Sobek 7.1 Elemento Condensador 6×2,7 mm Condensador 6×2,7 mm Patrón polar Onmidireccional Onmidireccional Respuesta de frecuencia De 50 a 10.000Hz De 50 a 10.000Hz Sensibilidad -42 ± 4 dB (a 1kHz) -42 ± 4 dB (a 1kHz)

Presentados bajo un diseño simple pero estilizado, gracias a su diadema fácilmente ajustable y totalmente acolchada, y las cuidadas almohadillas de sus auriculares, estos auriculares se presentan bajo un concepto de comodidad perfecto para adaptarse a cualquier tipo de jugador. Y es que con esta combinación de materiales, y un peso bastante liviano, nos garantizan un gran confort incluso durante las sesiones de juego más largas.

Como única pega, dado el uso de unas almohadillas de materiales sintéticos no transpirables, sí que podremos encontrar ciertas molestias en su uso en entornos más calurosos. Aunque en este aspecto sinceramente tampoco distan mucho de cualquier otro auricular disponible en el mercado, no dejamos de echar en falta la posibilidad de adquirir unas almohadillas de tela intercambiables.

Además, los auriculares Sobek cuentan con un detalle adicional de estilo, incluyendo también una de las principales señas de identidad de todo gamer: la iluminación RGB. Rompiendo con este diseño minimalista, nos encontraremos con un elegante aro de luz presente en ambos auriculares a juego con la iluminación del logo de Newskill de su interior.

Sin embargo, si bien el Sobek 7.1 contará con una mayor personalización a a través de su software dedicado, en el caso del modelo base tan sólo contaremos con el modo respiración de arcoíris, que irá variando poco a poco entre toda la gama de colores.

Y es que a nivel estético ambos modelos son visualmente idénticos, sólo variando con respecto a los colores de la versión blanca de sus variantes Sobek Ivory, como la presentada en este caso por el modelo básico.

Una estética que esconderá a su vez unos cascos con una calidad de sonido, equipados con unos altavoces de 40 milímetros configurados para frecuencias hasta los 20.000 Hz, y un pequeño controlador integrado situado a media altura en su cable, con el que podremos acceder fácil y rápida mente a los ajustes de volumen y del micrófono.

Por otra parte, ambos cascos vienen equipados con un micrófono omnidireccional con cancelación de ruido y un filtro antipop, con un formato fácilmente adaptable gracias al uso de un brazo de jirafa flexible, perfecto para la comunicación.

No obstante, como bien decíamos los Newskill Sobek llegan en dos versiones, con un segundo modelo que añadirá la posibilidad de mejorar el sonido con un audio 7.1 virtual, frente al sonido estéreo del modelo base. Además, esta versión 7.1 cuenta con infinidad de opciones configurables a través de su software, gracias al cual podremos lograr una experiencia más inmersiva para nuestros contenidos.

Así pues, en esta ocasión hemos tenido un trabajo doble, no sólo probando los auriculares de manera individual, sino buscando realizar una pequeña comparación entre los mismos, sometiéndolos a las mismas pruebas de reproducción de contenidos. Además, dada su orientación multiplataforma, hemos querido probar los auriculares en todas los dispositivos compatibles.

Para ello, hemos usado durante unas semanas ambos auriculares en la Nintendo Switch, PS4, PS5 y PC, además de en un móvil y una tableta, pasando por todo tipo de títulos populares y más exigentes: juegos ricos en sonidos ambiente como The Legend of Zelda Breath of the Wild o God of War; bandas sonoras con multitud de efectos como Final Fantasy XIV: Endwalker; títulos competitivos como Valorant o RUST, donde la orientación o la distancia relativa de todo nuestro entorno cobran especial importancia; y algunos títulos populares como Clash Royale.

Por otra parte, hemos aprovechado para hacer uso de estos cascos para nuestro día a día, desde escuchar música en Spotify o realizar llamadas de trabajo por Microsoft Teams, hasta ver algunas series y películas en Netflix.

Los resultados en ambos dispositivos han sido realmente destacables, por supuesto con una calidad notablemente superior en los Sobek 7.1. En términos generales, ambos auriculares se han comportado realmente bien en todo momento, con una calidad de audio realmente buena, ofreciendo un rango de frecuencias y un sonido nítido con el que podremos disfrutar con facilidad de cualquier juego o contenido multimedia. Y es que además de una gran cobertura para todo el espectro de tonos, estos auriculares cuentan con una buena potencia para sus graves, sin llegar a saturar en exceso.

No obstante, en el caso de los Sobek 7.1 contaremos con la misma calidad de audio para el uso normal, aunque sin duda en cuanto hacemos uso de su audio 7.1 virtual, no vemos ninguna razón para volver atrás. Este modo de audio ofrece una diferencia más que notable de cara a la reproducción de música y los juegos, pudiendo escuchar con facilidad la direccionalidad de los sonidos. Algo que se traducirá como una ventaja tangible para los juegos competitivos y shooters tales como Valorant o Call of Duty, que nos permiten localizar a nuestros enemigos con mayor facilidad gracias al audio.

Otra de las ventajas de estos auriculares sin duda es su conectividad, que además de ofrecernos un formato plug-and-play para poder jugar en cualquier dispositivo en cualquier momento, nos ofrecen la compatibilidad multiplataforma gracias al uso de un conector jack dual (con un adaptador a 3.5 mm) en el Sobek, y un conector USB-A para el Sobek 7.1, que los harán compatibles para prácticamente todas las plataformas, desde PC a móviles y tabletas, e incluso consolas de última generación como la PS5.

Tanto los Newskill Sobek como su modelo mayor 7.1 se presentan como unas opciones realmente interesante para los jugadores que disfrutan jugando desde cualquier dispositivo, sin tener que invertir en más de un accesorio. Aunque sin duda las ventajas del Sobek 7.1 suponen un salto del que no querremos volver atrás, con unas funciones de sonido envolvente virtual dignas de otros auriculares de gamas y precios mayores.