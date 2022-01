Owlotech: Webcam 4K con trípode a un precio excepcional

Seas de los que adoran situarse frente a cualquier objetivo, o de los que huyen de los mismos como si fueran un lanzagranadas, tener una webcam es, cada día, más necesario. Ya sea por cuestiones familiares, para poder comunicarte, ver y que te vean tus seres queridos, por cuestiones laborales si actualmente estás teletrabajando, porque tus amigos han decidido hacer videoconferencias periódicas o, ¿quién sabe? Igual incluso te estás planteando dar el paso y convertirte en youtuber o streamer. Las cámaras con un complemento cada vez más necesario.

Sin embargo, es posible que a día de hoy todavía no tengas una webcam, o que pese a contar con una, la calidad de la imagen de la misma sea semejante a la que ofrecían las cámaras de los teléfonos móviles allá por 2006. Por ejemplo, si tienes un portátil de gama de entrada que incluye webcam, prueba a emplearla en condiciones de baja iluminación. Probablemente te sorprenderá descubrir que ya tienes todo lo que necesitas para grabar un remake de El proyecto de la bruja de Blair.

Entonces, asumida esta situación, llega el momento de plantearse la compra de una webcam pero… ¿qué condiciones debe cumplir? ¿En qué características debemos fijarnos? ¿Tiene sentido gastarse un dineral en este tipo de dispositivos?

Bien, lo primero que debemos hacer es fijarnos en su resolución y en su sensor, pues este determinará, entre otros aspectos, la luminosidad mínima que necesita la webcam para capturar imágenes en condiciones. En ningún momento aceptes resoluciones por debajo de FullHD (1.080p). Es posible que algún modelo con resolución HD (720p) te pueda parecer suficiente, pero tarde o temprano terminarás por echar de menos esos píxeles de más, y la diferencia de precio no justifica la merma de calidad.

Otro aspecto importante para una webcam es que cuente con la función de autofoco o enfoque automático. ¿Alguna vez has visto un vídeo o has mantenido una videoconferencia con alguien cuya imagen estaba desenfocada? Es molesto, ¿verdad? ¿A que no te gustaría ser tú esa persona? Pues ya sabes cómo evitarlo.

Aunque una cámara es una cámara, no está de más que tu webcam también cuente con micrófono, ya que en bastantes casos estos son de mejor calidad que los incluidos en muchos ordenadores portátiles. Además, al situar la cámara más lejos del cuerpo del ordenador, alejarás el punto desde el que se está tomando el sonido y, por lo tanto, se «colará» menos el sonido del PC en funcionamiento (ventiladores, pulsaciones de teclas, etcétera).

Buscando ofertas interesantes de webcams, hemos encontrado un auténtico chollo en PcComponentes, una oferta de esas que no hay que dejar escapar si estás buscando o al menos te has planteado la posibilidad de hacerte con una webcam.

Se trata de la Owlotech Webcam 4K, una cámara con resolución 4K (3.264 x 2.448 píxeles) con captura a 30 frames por segundo, con un sensor CMOS avanzado que permite funciones como balance de blancos, autofoco, autocorrección de contraste y más, y que cuenta con micrófono estéreo omnidireccional. Y además, por si fuera poco, incluye un práctico trípode flexible que te permitirá emplazarla en múltiples ubicaciones, y un práctico sistema de tapa que te asegurará de preservar tu privacidad en todas las circunstancias.

El precio habitual de la Owlotech Webcam 4K es de 79,99 euros, pero por unos días puedes encontrarla con un descuento de nada menos que el 50%, de modo que su precio final se reduce a tan solo 39,98 euros, un auténtico chollo, dadas las características técnicas y las prestaciones de esta webcam. Lo que te decíamos, una oferta que no deberías dejar escapar.

En MuyComputer buscamos las ofertas más interesantes de productos de informática y electrónica de consumo y te las recomendamos desde nuestras páginas.

Este articulo contiene enlace(s) de compra con código de afiliado de MuyComputer y/o sus socios comerciales por los que MuyComputer puede recibir una retribución. Por eso consideramos importante aclarar que la selección de los mismos para su publicación atiende siempre, y de manera exclusiva, a criterio editorial, no a intereses comerciales.