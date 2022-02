El Raspberry Pi OS de 64 bits ya está disponible para todos los usuarios que usan la mini-computadora de placa única del mismo nombre, la más popular de su segmento.

Hace tiempo que las placas Raspberry Pi usaban procesadores de 64 bits y podían instalar sistemas operativos para esta arquitectura. Desde los múltiples desarrollos Linux compatibles hasta Windows 10 ARM también soportado. Sin embargo, el sistema «oficial» Raspberry Pi OS solo estaba disponible hasta ahora en 32 bits por razones de compatibilidad y simplicidad.

Raspberry Pi OS de 64 bits

Estaba claro que la versión de 64 bits terminaría llegando a medida que el propio hardware de las Raspberry ha ido mejorando, sus procesadores o la capacidad de memoria por encima de los 4 Gbytes. También para soportar algunas aplicaciones de código cerrado que solo están disponibles en versiones de 64 bits.

Después de unos meses probando la versión beta, la Fundación detrás de este proyecto de computadoras SBC ha lanzado la versión final de 64 bits para descarga por todos los usuarios. La versión puede usarse en los modelos Pi Zero 2, Pi 3 y Pi 4, que son los que cuentan con SoCs ARM bajo arquitectura de CPU de 64 bits.

La Fundación dice que seguirá soportando y mejorando la versión de 32 bits, aunque está claro que la versión de 64 bits es claramente la elección para desarrollos que quieran aprovechar por completo los procesadores compatibles y su capacidad de mayor direccionamiento de la memoria RAM. «Seguiremos construyendo nuestras versiones del sistema operativo Raspberry Pi en la plataforma Raspbian de 32 bits, con el objetivo de maximizar la compatibilidad entre dispositivos y evitar la confusión del cliente», explican.

Hay algún problema de compatibilidad no resuelta como que la versión de 64 bits del navegador Chromium que se instala de forma predeterminada en la versión de 64 bits, no incluye la biblioteca WidevineCDM, por lo que no es posible ver contenido cifrado con DRM en sitios como Disney+ o Netflix. Para esos casos, hay que seleccionar la versión de 32 bits, simplemente con el comando siguiente en la terminal:

(32 bits) sudo apt install chromium-browser:armhf libwidevinecdm0

(Para volver a los 64 bits) sudo apt install chromium-browser:arm64 libwidevinecdm0-

Si quieres instalar el Raspberry Pi OS de 64 bits puedes descargarlo ya desde la página de descarga. El proceso de instalación es el mismo que el de cualquier otro sistema operativo Pi, por lo que será bastante fácil ponerlo en funcionamiento.