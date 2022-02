AOC AGON PRO AG254FG es uno de los monitores para juegos de mayor rendimiento de los que comercializa el fabricante taiwanés bajo su marca premium ‘AGON’. Está dedicado especialmente a uso en deporte electrónico con juegos competitivos y su característica más destacada es una tasa de refresco de 360 Hz, la más elevada del mercado.

La oferta de monitores es amplísima como corresponde al periférico más importante de cualquier PC. La industria ofrece una gran cantidad de modelos diferentes en tamaños de pantalla, tecnologías de paneles, resoluciones, relaciones de aspecto, niveles de color, brillo y contraste, y otras prestaciones. La gama de precio también es extensa, desde lo que bajan de la barrera de los 100 euros hasta los que cuestan miles de euros. Su enfoque también es distinto. Si los monitores para ‘todo uso’ son los más populares por su equilibrio y capacidad de realizar cualquier tarea, los destinados a profesionales cuentan con características especiales para el tratamiento de color.

Otro gran grupo lo forman los monitores para juegos. Un factor ‘Gaming’ que se usa hasta la saciedad en marketing porque es uno de los que más tiran de las ventas de PCs y de sus componentes. Hay que decir que en cualquier monitor se pueden ejecutar videojuegos, pero cuando hablamos de jugar al máximo rendimiento la lista se reduce bastante y hay que acudir a un modelo dedicado a este segmento y que ofrezca determinadas prestaciones. El AOC AG254FG que hemos tenido oportunidad de probar es uno de ellos.

AOC AGON PRO AG254FG, especificaciones

Este modelo de AOC está claramente orientado a deporte electrónico. Juegos competitivos multijugador donde la velocidad de la pantalla es la característica más valorada por encima del tamaño, resolución o calidad de imagen. Claro qué, en este caso el uso de un panel con tecnología IPS frente a los LCD-TN típicos de este segmento de mercado, le permite ofrecer un rendimiento enorme con muy buenos valores de brillo, contraste o colores.

Por descontado, la velocidad del panel sigue siendo el objetivo principal. Aquí contamos con una tasa de refresco de 360 Hz y un tiempo de respuesta de 1 milisegundo, los valores más avanzados que ofrece la industria. Incluye un módulo hardware para soportar la tecnología de sincronización de imágenes G-SYNC (también soporta Adaptive Sync), un analizador dedicado NVIDIA Reflex y todo tipo de funciones añadidas.

Como verás en su cuadro de especificaciones, apartados como el tamaño, la resolución o el soporte para paletas de color quedan en un segundo plano. Si buscas edición de imágenes/vídeo o grandes diagonales a 4K para entretenimiento, debes optar por otro tipo de modelos como los que ofrece la misma AOC en su extenso catálogo. Si lo que buscas es uno de los monitores más rápidos del mercado actual, este AOC AG254FG es un modelo a valorar.

Modelo AOC AGON PRO AG254FG Tamaño de pantalla 24,5 pulgadas Resolución FHD (1920 x 1080 píxeles) – 16:9 Panel IPS (Plano) 10bit (8bit+FRC) – Retroiluminación WLED – Antideslumbrante Tasa de refresco Hasta 360 Hz Tiempo de respuesta 1 milisegundo Contraste Estático 1.000:1 Brillo – HDR 400 cd/m2 – VESA DisplayHDR 400 Ángulos de visión 178/178 grados Soporte paletas de color SRGB: 110%

Adobe RGB: 110%

NTSC: 94%

DCI-P3: 86% Conectividad 1 x DisplayPort 1.4

2 x HDMI 2.0

4 USB 3.2

Altavoces estéreo de 5W

Micrófono, auriculares Varios Cubierta de protección; G-SYNC; NVIDIA Reflex; Adaptive Sync; OSD pad; Gaming Style; Game Mode; Funciones AOC para juegos

AOC entrega el monitor muy bien protegido en una caja de gran tamaño, de diseño futurista y en la que destaca impresas todas sus especificaciones. Los distintos componentes se empaquetan por separado y lo cierto es que el montaje cuesta muy pocos minutos y sin necesidad de ninguna herramienta.

Además del propio monitor y su soporte, el fabricante incluye una cubierta de sombreado que bloquea la luz ambiental dispersa para evitar que afecte a la imagen que muestra el panel. Este tipo de cubiertas no suelen verse fuera de los monitores de edición profesional, pero siempre es interesante para garantizar un brillo y colores uniformes independientemente de la luz ambiental. Otro extra incorporado es un OSD Pad externo que facilita la gestión del monitor. También incluye fuente de alimentación, cables HDMI y DisplayPort, software de control AOC, junto con un perfil de color ICC y guía de comienzo rápido.

Diseño y construcción

La calidad de construcción es la que podemos esperar de un modelo premium. El monitor está realizado en policarbonato endurecido, mientras que la base está construida totalmente en metal. Los biseles son estrechos en los laterales y parte superior (7 mm), mientras que el de la parte inferior es más gordito (21 mm) e incluye el logotipo de la marca AGON, luz indicadora de encendido y el logotipo de Nvidia G-Sync impreso en el chasis, algo que no solemos ver ya que la mayoría incluyen una pegatina removible.

El bisel inferior dispone de una tira de luz RGB con iluminación sutil debajo del monitor.

La parte frontal destaca visualmente por la cubierta de sombreado comentada. Se monta sin necesidad de herramientas con dos tornillos pasantes y se sujeta en los laterales con un par de clics también suministrados. Esta visera cumple muy bien su función y refuerza el revestimiento antideslumbrante (en mate) que incluye el panel a la hora de mitigar las fuentes de luz tanto naturales como artificiales.

La parte trasera muestra líneas futuristas apoyadas en seis zonas de luz RGB que aportan un toque visual agresivo junto al esquema de color rojo y negro habitual en monitores para juegos. En la parte superior vemos las rejillas de refrigeración, el logo de la marca AGON y un sensor de brillo automático. La conexión para el soporte en el centro, el botón de encendido con joystick OSD para controlar sus funciones y el grupo de conexiones en la parte inferior, completan la parte trasera.

El soporte es aún más espectacular. Muy sólido, de metal, con una base clásica en forma de V, sigue el esquema de color rojo y negro, incluye un asa de transporte integrada y soporta el estándar VESA (100 x 100).

Su capacidad ergonómica es bastante amplia. Se puede ajustar la altura en 130 mm, inclinarlo desde -3 a + 21 grados, girarlo +-30 grados y pivotarlo hasta colocarlo en vertical. Para el apartado visual, AOC ha incluido un proyector que muestra el logotipo de AGON en texto o imagen. Queda chulo, aunque es meramente estético y como las luces RGB traseras no se sincronizan con otros periféricos RGB. Hubiera más útil que el proyector poner en su lugar unos orificios para gestión del cableado.

Conectividad, personalización y ajustes

No está nada mal la cantidad de opciones de conectividad de este AOC AGON PRO AG254FG. Tiene dos entradas de vídeo HDMI 2.0 y una para Display Port. Como sabes, si quieres disfrutar la tasa de refresco de 360 Hz tendrás que usar DP, ya que si usas HDMI la limitará a 240 Hz y no estarás aprovechando la mejor característica del monitor. Por lo general, y hasta que se adopta masivamente HDMI 2.1, Display Port gana por goleada al conectar PCs con pantallas de visualización.

A destacar el concentrador USB 3.2 que incluye. Una vez conectado al PC, tienes a tu disposición cuatro puertos USB Tipo A de alta velocidad en el monitor, incluido un puerto de carga rápida y otro (diferenciado por el color verde) para usar el analizar dedicado NVIDIA Reflex. Solo le faltaría un conector USB Tipo C, no ya para rendimiento, sino para tener mayor versatilidad al ser compatible con el modo DP-Alt.

El monitor dispone de altavoces integrados, estéreo de 5W, que solo sirven para salir del paso por si no cuentas con altavoces externos. Es algo habitual en monitores y televisores: no ofrecen buen sonido. Mejor calidad obtenemos de la salida para auriculares incluida junto a otros dos jack para entrada y salida de micrófono.

Verás un último puerto USB que corresponde a uno de los accesorios que entrega AOC con el monitor. Se trata de un QuickSwitch, un pequeño disco para gestionar los parámetros del monitor. No se puede gestionar todo de ahí, pero indudablemente es mucho más cómodo de usar que desde el joystick del botón de encendido de la parte trasera, Y lo más importante; desde ahí podemos seleccionar los tres modos de juego personalizables que se pueden activar con QuickSwitch solamente con un clic.

No obstante, para configurar a fondo el monitor hay que actuar en el OSD accesible con el joystick de la parte trasera. Desde ahí accedemos a un gran número de posibilidades, los ajustes preestablecidos de color, la luminancia, el módulo G-sync o el analizador Reflex. También se puede gestionar el amplísimo número de funciones que ofrece este monitor, el modo de juego, el estilo de juego, el retraso de entrada; la reducción de la luz azul, el control de sombras, la reducción del desenfoque de movimiento, el contador de fotogramas, el accesorio de cambio rápido o la iluminación.

Además de controladores específicos para sistemas Windows, AOC también ofrece una aplicación que permite gestionar algunas de las funciones del monitor, como definir los modos de juego, crear macros y también actualizar su firmware. No es tan completo como el OSD, pero al igual que sucede con el QuickSwitch es muy cómodo de usar.

Rendimiento

Nos han sorprendido gratamente las prestaciones del panel más allá de su objetivo principal. Si los TN (e incluso los VA) no ofrecen por lo general una gran precisión del color y calidad de imagen, aquí se hace notar para bien el panel IPS utilizado. Para empezar, se entrega muy bien calibrado de fábrica. Logramos mejorarlo con nuestra propia calibración, pero no por demasiado margen.

Los valores promedios obtenidos en profundidad de negros (0,1 cd/m2); el gamma (2,30) y el deltaE (0,84) son excelentes. No sirve para edición, ni lo pretende, pero son valores muy adecuados. En cuanto al brillo, con el nivel máximo obtenemos picos cercanos a los 430 nits, mientras que en contraste estático supera la relación 1250:1 y se mantiene en casi todo el rango de brillo.

La uniformidad del color no es mala, aunque no se distribuye por igual en todas las zonas del panel. Tampoco logramos obtener los valores de las paletas de color que fija el fabricante, si bien sería pedir demasiado porque son muy elevados. La implementación del rango dinámico HDR-400 no ofrece atenuación local y no ha terminado de gustarnos, mientras que los ángulos de visión sí son muy buenos, típicos de IPS. Destacar también el tratamiento antideslumbrante, efectivo de por sí, pero que se ve potenciado por la cubierta de sombreado mencionada.

En general, un panel notable en las características principales de cualquier monitor, sorprendentemente bueno teniendo en cuenta el enfoque del modelo que nos ocupa.

Y es que su objetivo como hemos venido repitiendo no es otro que lograr el mayor rendimiento en juegos competitivos. Para las pruebas hemos preparado una amplia batería de juegos, comenzando por dos de los más populares en deporte electrónico, Counter-Strike Global Offensive y DOTA 2. También hemos incluido otros juegos multijugador, Icarus o el novedoso Lost Ark, así como otros para un solo jugador que exigen mucho de la tarjeta gráfica y permiten valorar el comportamiento del monitor para representar las imágenes.

Para que te hagas una idea del equipo de prueba, comentar que el AOC AGON PRO AG254FG lo hemos conectado a un sobremesa con gráfica dedicada GIGABYTE NVIDIA 2080 SUPER, placa base ASUS ROG Strix X570-E Gaming y una CPU Ryzen 7 3800X. Y la verdad con muy buenos resultados.

La tasa de refresco de 360 Hz se hace notar y se nota en un juego como CS que a 1080p permite alcanzar 360 fotogramas por segundo y presenta múltiples imágenes en movimiento en distintos fondos. Algunos dicen que el ojo humano no es capaz de percibir ventajas más allá de frecuencias de actualización de 144 Hz, pero las diferencias existen. Además, hay que tener en cuenta que las velocidades de cuadro más altas reducen la latencia de entrada y ello se confirma sin duda alguna en el analizador Reflex.

Otro plus que se incluye junto al soporte para el G-Sync, el sincronizador de imágenes propietario de NVIDIA que puede gustarnos menos que un estándar abierto como Adaptive Sync (también soportado por este monitor para uso en tarjetas gráficas de AMD o Intel), pero que sigue siendo el más efectivo vía el módulo de hardware y todas las tecnologías gráficas del gigante verde.

El resumen es claro. El AOC AGON PRO AG254FG es uno de los monitores más rápidos que hemos probado. Permite trasladar el contenido que manda la tarjeta gráfica a una velocidad de vértigo, sin fragmentación de la imagen, temblores, parpadeos, retardos de entrada y otros defectos en la visualización que perjudican la experiencia. Y lo hace con una alta calidad de imagen, gran velocidad de respuesta a cualquier tasa de cuadros por segundo y ofreciendo la mejor experiencia en videojuegos competitivos.

Conclusiones

Que no te confunda el tamaño y la resolución de este monitor, pequeños para la media del sector donde abundan los 2K, 4K o los panorámicos con inmensas diagonales. El AOC AGON PRO AG254FG está destinado a ofrecer el máximo rendimiento en juegos competitivos y deporte electrónico, y eso no hay duda que lo consigue con la frecuencia de actualización más alta de la industria, la latencia más baja, el módulo G-Sync que sigue siendo el más efectivo entre los sincronizadores de imagen, el analizador NVIDIA Reflex y todo tipo de tecnologías y funciones añadidas para jugar al mejor nivel.

Al rendimiento en juegos del panel, hay que sumar el uso de la tecnología IPS que verdaderamente agradecemos los usuarios. Son muy superiores a los TN típicos en brillo, contraste, niveles de negros, ángulos de visión y en general calidad de imagen. Junto a la excelente calibración de fábrica, nos ha sorprendido gratamente en esta materia.

También hay que valorar como detalles adicionales del fabricante la cubierta de sombreado incluida, que no solemos ver fuera de los monitores para edición profesional y que cumple muy bien su función para que la luz ambiental cambiante no afecte a la imagen. Lo mismo el accesorio QuickSwitch, muy cómodo para manejar la mayoría de sus funciones, así como el concentrador de puertos incorporado.

Si has leído toda la revisión, ya habrás deducido que este AOC AGON PRO AG254FG no es de línea económica. No está destinado para uso por todos los usuarios si no que se centra en un nicho elitista del mercado de los videojuegos: deporte electrónico y competitivos multijugador donde la velocidad del panel es la característica más buscada. Aquí es de lo mejorcito que hemos probado.

AOC AGON PRO AG254FG tiene un precio oficial de 869 euros y puede adquirirse en minoristas seleccionados como Amazon. Si se te va el presupuesto y buscas algo más equilibrado en tamaño, resolución y prestaciones, nos gusta el AOC AG271QG, más grande, con resolución 2K, G-Sync, y -sin llegar a la versión probada- con muy buenas prestaciones (165 Hz) y un precio de 520 euros. Y si buscas otra cosa diferente, no dejes de repasar nuestra guía de monitores.