Corsair LC100 Lighting Accents, análisis: Acento luminoso

A todos nos gusta personalizar nuestro PC, darle un toque único, y gracias a los nuevos Corsair LC100 Lighting Accents lo vamos a tener mucho más fácil. Este nuevo producto de la compañía estadounidense se presenta como una opción interesante para crear, de una manera rápida, sencilla y efectiva, un universo de color en el interior de nuestro equipo, y con todas las garantías que ofrece la plataforma iCUE.

Gracias a Corsair España hemos recibido dos unidades del Corsair LC100 Lighting Accents, una que se define como la maestra y otra que es un kit de ampliación. Este enfoque es similar al que vimos cuando analizamos el Corsair iCUE LS100 Smart Lighting, ya que este se dividía también en un kit maestro que incluía la controladora (esta trabajaba también como sistema de alimentación) y en uno de expansión, que solo venía con más tiras LED.

Como no podía ser de otra forma, hemos dedicado los últimos días a preparar el análisis para que lo tengáis disponible justo en el momento de su lanzamiento. Esperamos que disfrutéis con la lectura y, como siempre, os recuerdo que podéis dejar cualquier duda que os surja en los comentarios. Sin más, poneos cómodos, que empezamos.

¿Qué es exactamente el Corsair LC100 Lighting Accents?

Se trata de un kit de piezas triangulares que incorporan un sistema de iluminación LED RGB de alta calidad. Están recubiertos por una superficie que actúa como difusor de dicha iluminación, y emplean un sistema de unión y de anclaje imantados, lo que facilita su interconexión y su colocación en cualquier superficie metálica. Esto representa un valor importante, ya que significa que:

No tenemos que lidiar con los problemas clásicos del pegamento . Al estar imantados, podemos quitarlos y ponerlos sin esfuerzo tantas veces como queramos.

. Al estar imantados, podemos quitarlos y ponerlos sin esfuerzo tantas veces como queramos. Si nos equivocamos durante el proceso de instalación no pasará nada, solo tendremos que cambiarlos de posición y que volver a colocarlos como teníamos previsto.

El proceso de instalación es mucho más sencillo. Unir cada triángulo es simple, y totalmente seguro.

¿Qué podemos hacer con los Corsair LC100 Lighting Accents?

Pues crear efectos de iluminación personalizados en el interior de nuestro PC, y en general sobre cualquier superficie. Gracias a la combinación de diferentes triángulos, y a su integración total en iCUE, lo tenemos muy fácil para crear diseños y efectos totalmente únicos.

Podemos utilizar un total de 18 triángulos de forma simultánea, lo que se significa que ofrecen muchas posibilidades, y pueden darnos mucho juego gracias a su base imantada y a sus conectores extraíbles que permiten, además, colocarlos tanto en horizontal como en vertical.

Sobre ello hablaremos más adelante, pero la verdad es que es un producto ingenioso que desde luego llamará la atención de cualquier amante de la personalización, y de la iluminación LED RGB de alta calidad.

Corsair LC100 Lighting Accents: Primer contacto y especificaciones

El empaquetado de los Corsair LC100 Lighting Accents ha sido cuidado al milímetro, ya que todo está perfectamente identificado y ordenado. En el interior, nos encontramos con un código QR que podemos escanear para acceder a la página oficial del producto, donde encontraremos información útil que puede ayudaros a resolver prácticamente cualquier duda.

Nada más sacarlos de la caja, me sorprende la ligereza y la solidez de los triángulos. Están bien construidos, y solo encontramos cableado en el triángulo principal o de control. Cada triángulo tiene dos zonas de contacto que podemos utilizar, junto a unas barras metálicas, para conectarlos entre sí. Es importante que tengáis esto claro, ya que si unís dos triángulos por una zona donde no están esos contactos, no pasará la alimentación, y no habrá iluminación.

Los triángulos maestros son el punto de partida, y por ello tiene dos cables distintos, un cable de alimentación SATA y otro de tres pines. El pack de inicio viene con un Corsair Lighting Node Pro, que nos permitirá conectar y controlar los triángulos a través de iCUE. Este accesorio dispone de su propio conector de alimentación SATA, y también utiliza un conector USB que va directo a la placa base. También incluye un cable extensor de 3 pines. Por su parte, el pack de ampliación carece de todo ese cableado y solo incluye el triángulo maestro y otros 8 triángulos.

Nos queda claro, desde el primer momento, que vamos a tener que gestionar bastante cableado, pero puedo daros una buena noticia, y es que, si tenemos ya en nuestro PC un Lighting Node Pro, un Commander Pro o un Commander Core XT de Corsair, podemos conectar directamente el cable de 3 pines del triángulo maestro y listo, no tendremos que complicarnos con el resto de elementos. Esto representa un valor importante, ya que reduce el trabajo y la gestión del cableado que tendremos que hacer si ya tenemos nuestro equipo montado y con el cableado ordenado.

Si no tenemos dichos accesorios, lo mejor es utilizar el Lighting Node Pro incluido. Podemos pegarlo fácilmente a cualquier superficie, gracias a las dos láminas con pegamento por ambas caras que incluye, y tiene un tamaño bastante compacto, lo que facilita su integración en una gestión de cableado ya existente. Tras esta toma de contacto, creo que estamos listos para ver las especificaciones de los Corsair LC100 Lighting Accents:

Minipaneles triangulares con iluminación RGB de fácil montaje, interconectables y personalizables.

Suman un total de 81 LEDs RGB (nueve por cada triángulo) con difusión de luz para unificar y potenciar el efecto de la iluminación.

El pack de inicio incluye un Corsair Lighting Node PRO, un controlador de iluminación RGB que nos permitirá controlar los Corsair LC100 Lighting Accents a través de iCUE.

Sistema de fijación magnética en cualquier superficie de acero, lo que se traduce en una instalación sencilla, y en una libertad total para modificar nuestras creaciones.

Utilizan barras cilíndricas como sistema de interconexión que permiten crear diseños en 3D. Así, por ejemplo, podemos crear un efecto de derrame sobre la tapa que cubre la fuente de alimentación, y jugar con diferentes ángulos.

Integración total en iCUE y ampliable hasta 18 triángulos.

Medidas: 45,3mm x 39,3mm x 7,8mm.

Conexión de datos vía USB 2.0 de 9 pines.

Conexión RGB a través de cable de 3 pines.

Alimentación vía SATA.

Precio del Corsair LC100 Lighting Accents: 119,99 euros el kit de inicio, 94,90 euros el kit de expansión.

Corsair LC100 Lighting Accents: Montaje y valoración

Corsair nos ha enviado dos kits, el kit de inicio, que incluye todo el cableado necesario y el Lighting Node Pro, y un kit de expansión con nueve triángulos adicionales. Esto nos permite crear diseños verdaderamente únicos, tanto unificados como divididos, ya que tenemos un total de dos triángulos maestros y dos canales de iluminación en el Corsair LC100 Lighting Accents.

El proceso de instalación no tiene misterio. Si tenemos un Lighting Node Pro, un Commander Pro o un Commander Core XT ya instalado en nuestro equipo, podemos conectar directamente los triángulos maestros en la sección dedicada a la iluminación LED RGB, utilizando los cables de 3 pines, y listo, estos nos aparecerán detectados en iCUE. Si no os aparecen, aseguraros de que habéis actualizado a la última versión disponible de dicho software.

Si no tenéis ninguno de esos periféricos ya instalados, no os preocupéis, el proceso sigue siendo muy sencillo. Lo primero es pensar dónde vais a colocar el Lighting Node Pro, en qué lugar vais a colocar los triángulos, qué diseño queréis crear y cómo vais a gestionar el cableado.

Una vez que lo tengáis claro, conectáis el cable USB 2.0 al Lighting Node Pro y a la placa base, y el cable SATA de este a un conector libre de vuestra fuente de alimentación. Una vez hecho esto, nos toca conectar el cable de 3 pines de un triángulo maestro al Lighting Node Pro. Si vais a utilizar un kit de expansión no es necesario conectar ese cable, aunque yo lo hice y no tuve ningún problema.

Una vez que hayamos terminado, vamos uniendo el resto de triángulos para formar el diseño que tengamos en mente. Recordad lo que os he dicho, estos debe hacer contacto con las zonas donde aparecen los pines, y entre ellas debemos utilizar, como vía de unión, una de las barras cilíndricas de metal incluidas. Si vamos a utilizar más de nueve triángulos, debemos colocar el segundo triángulo maestro justo al final del último triángulo del primer pack, ya que este reforzará la alimentación y nos permitirá disfrutar de una experiencia perfecta.



Cuando hayamos terminado, encendemos el PC. Si hemos hecho todo correctamente, los triángulos deberían iluminarse. Esto es una buena señal, pero antes de dar el proceso por terminado, y cerrar el chasis del PC,, y que podéis personalizar la iluminación.

Este último paso es simple, solo tenéis que elegir el tipo de accesorio que hemos conectado e ir añadiendo triángulos hasta que lleguéis al total de unidades que tenéis instaladas. También podemos rotar y modificar su posición para adaptarlos a la forma que hayamos creado. El proceso de configuración en iCUE es muy sencillo e intuitivo, y contamos con un asistente guiado que nos ayudará en todo momento, así que no tenéis nada de lo que preocuparos. Con todo, si os surge cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverla.

Personalmente, me ha sorprendido gratamente la calidad de la iluminación que ofrecen los Corsair LC100 Lighting Accents, y es que, como podéis ver en las imágenes y en los vídeos, esta es verdaderamente sobresaliente. Los efectos de iluminación se reproducen a la perfección, el proceso de configuración e instalación no me dio ningún problema, y el hecho de que los Corsair LC100 Lighting Accents sean magnéticos, y totalmente personalizables, hace que podamos crear un nuevo diseño cuando nos cansemos del que estemos utilizando. Esto le da una mayor «vida útil», en el sentido de que no nos cansaremos nunca de nuestros triangulitos.

Notas finales: Otro paso adelante a favor de la personalización

Está claro que los Corsair LC100 Lighting Accents son, al final, un periférico puramente estético que tiene una función muy clara: dar un toque de color, y de distinción, a nuestro equipo. A día de hoy existen numerosos sistemas de iluminación LED que nos permiten hacer precisamente eso, pero los Corsair LC100 Lighting Accents juegan en una liga totalmente distinta, como hemos visto en este análisis, gracias a su robusta calidad de construcción, a la calidad de su iluminación, a las posibilidades que ofrece gracias a su integración con iCUE y a su sistema de interconexión, que nos permite crear diseños en 3D.

La verdad es que los Corsair LC100 Lighting Accents me han parecido una pequeña genialidad, y tengo claro que harán las delicias de los amantes de la personalización y de la iluminación LED RGB, entre los que me incluyo. Si no tienes experiencia con los sistemas de iluminación LED RGB puedes estar tranquilo, ya que tanto el proceso de instalación como de configuración de los Corsair LC100 Lighting Accents es muy sencillo. Con todo, te doy un consejo para que puedas gestionar el cableado de la mejor manera posible, piensate bien dónde y cómo quieres utilizar tus triángulos, ya que una mala decisión puede complicar la gestión del cableado, y el montaje.

Si tenemos ese mínimo de cuidado, la gestión del cableado no es complicada, aunque creo que el hecho de tener que lidiar con dos triángulos maestros para superar sin problemas ese máximo de 9 triángulos supone un aspecto mejorable, no solo porque introduce más cableado a gestionar, sino también porque, debido a la tensión que puede producir ese nuevo cableado, se dificulta también la creación de ciertos diseños. En cualquier caso, si te gusta la iluminación LED RGB y quieres dar a tu PC un toque único no lo dudes, los Corsair LC100 Lighting Accents son una excelente opción.