Unos que nacen otros morirán, decía Julio Iglesias en La vida sigue igual, y hoy ha nacido el Mac Studio, al tiempo que el iMac 27 pulgadas con procesador de Intel se despedía para siempre. La principal diferencia, eso sí, es que el recién llegado ha sido el protagonista principal de Peek Performance, eel vento de Apple que ha tenido lugar esta tarde, mientras que el adiós del iMac 27 pulgadas ha sido tan silenciosa que solo quienes se han aventurado a explorar la tienda online de Apple tras la presentación se han dado cuenta de ello tan pronto como ha ocurrido.

Nada nuevo, en realidad, Apple nunca anuncia la retirada de dispositivos de su catálogo, así que no cabía esperar que actuara de distinto modo en esta ocasión. Sí que es cierto, eso sí, que en algunos casos la retirada viene precedida de un periodo en el que el dispositivo en cuestión tiene la indicación, en la tienda de Apple, de que solo estará disponible hasta agotar existencias. No ha sido este el caso en esta ocasión, pues hasta ahora el iMac 27 pulgadas se mostraba con disponibilidad.

Esto, claro, nos hizo pensar a muchos que este modelo se mantendría en catálogo hasta la llegada de su sustituto, es decir, el iMac 27 pulgadas ya con procesador de Apple o, en todo caso, hasta el debut de los futuros iMac Pro, si es que Apple toma la decisión de que las 27 pulgadas quedan fuera del segmento de consumo, y deciden ofrecerlas en exclusiva al segmento profesional, algo que todavía tardaremos un tiempo en saber.

Con la eliminación del iMac 27 pulgadas, desaparece la única opción de contar con un AIO de Apple de este tamaño, pero también la opción más económica de contar con un equipo de Apple de 27 pulgadas (salvo hacerse con un Mac Mini y un monitor de 27 pulgadas de otro fabricante). Ahora, con el catálogo actualizado tras la presentación, la opción más cercana por precio al iMac 27 pulgadas es la compuesta por la versión más básica del Mac Mini, que parte de los 799 euros, a los que debemos sumarle los 1.779 euros del Apple Studio Display, lo que nos da un total de 2.578 euros, a los que tendremos que sumarle el precio del teclado y el ratón.

El iMac 27 pulgadas es un ordenador al que siempre me he sentido un tanto unido, y es que me hice con uno para uso personal allá por 2009, y se ha mantenido dándome servicio hasta 2020. Así, su desaparición del mercado (al menos de momento) me entristece un tanto. No obstante, y aunque la opción del Mac Mini y el Apple Studio Display es algo más cara, también me parece más polivalente, y aunque no es exactamente un todo en uno, el reducido tamaño del Mac Mini hace que, por espacio, también sea una opción interesante.

