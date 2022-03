Android permitirá el archivado de apps

Con Android 12 completando su despliegue en los dispositivos compatibles, y cuando ya nos planteamos qué esperamos del futuro Android 13, estamos en un punto de lo más peculiar, puesto que cualquier anuncio de futuras funciones en este sistema operativo pueden señalar a mejoras de la actual, o a novedades que no llegarán hasta la futura versión. Y con los plazos que se manejan este es el caso de una novedad que, por lo demás, supondrá sin duda una gran mejora.

Y es que Google ha anunciado hoy que está trabajando en el archivado de apps, una función que permitiría a los usuarios el ahorro de hasta el sesenta por ciento del espacio de almacenamiento de los dispositivos, según sus propios datos. Para tal fin, Android ofrecerá la posibilidad a los usuarios de llevar a cabo lo que podemos llamar una desinstalación parcial de apps, de modo que en el teléfono se mantenga solo una pequeña parte de las mismas, además claro, de los datos del usuario, pata que no se pierda ningún ajuste ni los datos que el usuario haya creado y/o guardado en la misma.

Según podemos leer en la comunicación de Google, la falta de espacio de almacenamiento en el dispositivo es una de las principales razones de los usuarios para desinstalar apps. Sin embargo, con las opciones actuales, la desinstalación supone la pérdida de los datos, lo que a su vez supone un efecto disuasor, pues ocasiona que parte de dichos usuarios no quieran perder esos datos y, en consecuencia, no desinstalen esas apps y sufran los problemas de falta de espacio.

«Una vez lanzado, el archivado ofrecerá grandes beneficios tanto a los usuarios como a los desarrolladores. En lugar de desinstalar una aplicación, los usuarios podrán «archivarla», liberar espacio temporalmente y volver a activar la aplicación de forma rápida y sencilla. Los desarrolladores pueden beneficiarse de un menor número de desinstalaciones y de una fricción sustancialmente menor para retomar sus aplicaciones favoritas.»

Esta nueva función llegará en breve a los desarrolladores, si bien los usuarios todavía tendrán que esperar a algún momento de este año (el comunicado no es más preciso al respecto), lo que me lleva a lo que indicaba inicialmente, y es que aún no sabemos si debutará en Android 12 o si, por el contrario, tendremos que esperar a Android 13.

No es la primera ocasión en la que se plantea que Android cuente con una función como ésta, y que recuerda a la que ya tiene iOS desde hace algunas versiones, que permite desinstalar las apps manteniendo la información del usuario en el dispositivo.