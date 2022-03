¿Prepara Apple un MacBook Air barato para el año que viene?

Desde hace ya algún tiempo, han empezado a aflorar rumores que apuntan a un futuro MacBook Air barato. Sin embargo, últimamente se han intensificado, y además lo hacen señalando a plazos temporales concretos. ¿Significa esto que dichos rumores son fiables? Luego abordaremos ese tema más en detalle, pero como adelanto, ¿conoces esa expresión anglosajona de tomarse las cosas «con una pizca de sal» que empleo de vez en cuando al hablar de rumores? Pues en este caso te recomiendo que tengas el salero a mano.

En esta ocasión, el rumor sobre un MacBook Air barato lo vemos en 9to5Apple, que plantea que Apple ya estaría trabajando en el mismo, y que además ha sido avalado por el popular filtrador Ming-Chi Kuo, que incluso se lanza a plantear fechas para la producción del mismo. según dichas informaciones, el MacBook Air barato, que no necesariamente llevaría el apellido Air, sería anunciado en algún momento de 2023, muy probablemente a finales de año, ya que entraría en producción durante el cuarto trimestre del año que viene.

Predictions for Apple’s potential 15″ notebook in 2023:

1. Mass production in 4Q23 if all goes to plan.

2. Although a larger display generally consumes more power, the design goal is to use the same 30W power adapter as MacBook Air.

3. It might not be called MacBook Air. https://t.co/R3UfxNWZW1

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 24, 2022