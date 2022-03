Battlefield 2042 ha sido un tremendo fracaso, tanto que no solo se ha convertido en la peor entrega de la franquicia sino que también se mantiene uno de los juegos peor valorados de Steam, un dudoso honor que salta a la vista cuando leemos en dicha tienda que 3.133 valoraciones recientes han sido «extremadamente negativas». No negativas o «mayormente negativas», sino «extremadamente».

Los que nos leéis habitualmente ya conocéis mi opinión, creo que Battlefield 2042 no es un juego tan terriblemente malo como lo pintan algunos. Es divertido y se deja jugar, aunque es cierto que tiene cosas muy mejorables, que a nivel técnico llegó al mercado hecho un desastre y que no está al nivel que debería. No es normal que un título triple A presente un cuello de botella del 40% a nivel de GPU en 1440p con todo al máximo y trazado de rayos activado.

El caso es que, a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo EA por levantar a Battlefield 2042, estos no están dando frutos de momento. La situación es complicada, tanto que dicho juego ha bajado de precio en un 50%, y ya hemos visto informaciones que indican que EA podría convertirlo, de forma parcial o total, en un juego gratuito con micropagos. Qué puedo decir, es una opción, y la verdad es que podría contribuir a darle una segunda oportunidad.

No tenemos una bola de cristal que nos permita ver el futuro, pero tras la última cruzada contra Battlefield 2042 me temo que su futuro a corto plazo pinta bastante negro, salvo que EA se saque algún as de la manga que le permita obrar un auténtico milagro, y francamente, veo esto poco probable. La única opción que podría obrar ese milagro sería convertirlo en un juego gratuito, y aún así tengo mis dudas.

EA y DICE ya trabajan en un nuevo Battlefield

Otra opción sería pasar página directamente lanzando un nuevo juego. No solucionaría el fiasco que ha sido Battlefield 2042, pero lanzar una nueva entrega de la franquicia antes de lo previsto ayudaría a ambas a superar dicho fracaso, y les daría la posibilidad de demostrar al mundo que son capaces de hacer las cosas bien.

Según Tom Henderson, DICE ha reconocido que ha aprendido lecciones muy valiosas, aunque no ha profundizado en ellas. Con todo, la mayoría se aprecian sin ningún esfuerzo: no es buena idea lanzar un juego sin el modo campaña, tampoco es recomendable introducir cambios radicales e inadecuados en la jugabilidad, y por último no se puede lanzar un título triple A de este calibre con un acabado técnico tan mediocre, y tan mal optimizado.

La misma fuente indica que DICE ya ha empezado la etapa de producción previa de la próxima entrega de la franquicia. También ha dicho que podría estar basada en un futuro cercano, como Battlefield 2042, y que no descarta un lanzamiento en 2023. Dicha fecha tiene sentido porque permitiría a DICE y a EA pasar página y olvidarse de Battlefield 2042 cuanto antes, y también porque no habrá nuevo Call of Duty en ese año, lo que equivale a menos competencia. Sin embargo, es poco probable por una cuestión de tiempo, ya que DICE tendría que correr muchísimo para terminar el juego en poco más de un año.