¿iPhone as a service? Apple podría estar preparándolo

No es nada nuevo que las tecnológicas se sienten muy atraídas por el modelo de suscripción, y si éste llega al iPhone podríamos tener un salto de gigante en este sentido. Y es cierto que en el entorno tecnológico, y más aún si hablamos de servicios dirigidos a particulares. Sin embargo, si observamos otros mercados, podemos ver que sí que cuenta con una presencia mayor. El principal ejemplo es, sin duda, el sector del motor, con cada vez más marcas ofreciendo el renting como alternativa a la compra, un modelo con ventajas e inconvenientes, claro, pero que cada día está más presente.

Si hablamos de tecnología, el hardware como servicio o hardware mediante renting sí que cuenta con algunas propuestas bastante interesantes, si bien es cierto que en lo referido al mercado para particulares, es bastante menos común. Esto, eso sí, no significa que sea un campo inédito. Muy al contrario, y por ejemplo, cuando compré mi iPhone 6S Plus, lo hice precisamente con un plan de renting, en una oferta dirigida a particulares, que al concluir los dos años ofrecía actualizar el terminal, mantenerlo en propiedad (opción por la que me decanté) o devolverlo.

Sin embargo, hasta el momento todas las opciones en este sentido han dependido de operadoras o de algunos distribuidores que se han atrevido a intentarlo con este modo. Esto podría estar cerca de cambiar, y es que Mark Gurman, filtrador de referencia de Apple, publica en Bloomberg que en Cupertino están trabajando en la creación de un plan de renting que permitiría a los usuarios cambiar el pago único o financiado para obtener el iPhone en propiedad, por la modalidad de renting, que con una cuota mensual incluiría el dispositivo, la cobertura del mismo y las opciones propias de este formato.

Según Gurman, el modelo de iPhone de suscripción, que también podría llegar a otros dispositivos de Apple, también incluiría los servicios de Apple en su cuota mensual. De este modo, con dicho pago, los usuarios no solo contarían con el iPhone (o el MacBook o el dispositivo obtenido mediante renting), también contarían con iCloud+ y, potencialmente, también con Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y el resto de servicios que ofrece actualmente la compañía.

Hay dudas, eso sí, sobre si el servicio, que todavía estaría siendo discutido, permitiría o no mantener el iPhone al finalizar el tiempo de duración del contrato de renting. Y es que, según sus fuentes, todavía no hay seguridad alguna de que el proyecto se materialice. Eso sí, afirma que de hacerlo, los planes de Apple serían iniciar el programa en algún momento de este mismo año o, como tarde, en 2023. Podemos entender, eso sí, que al menos en su primera fase solo estaría disponible en unas pocas geografías, un poco al estilo de lo ocurrido con la Apple Card y su más que lenta expansión internacional.

Sea como fuere, parece una opción que podría interesar a bastantes usuarios, especialmente a aquellos que prefieren hacer un único pago mensual que incluya todo lo relacionado con el iPhone, el coche o el bien de consumo que sea.

¿Qué opinas tú? Si te planteas la compra de un iPhone o de otro smartphone de la misma gama, ¿te plantearías optar por el modelo de renting, si este incluye no solo el smartphone, sino también las coberturas extra y los servicios de la tecnológica que lo ha producido? ¿O prefieres hacer un único pago y olvidarte de plazos de amortización, pagos mensuales y demás?