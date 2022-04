El servicio HP Instant Ink ha conseguido lo que parecía imposible, hacer que cada vez más personas recuperen las ganas de imprimir, y que estas disfruten de su impresora sin tener que volver a preocuparse por la tinta. Parece complicado, pero HP ha sabido apuntalar todo lo necesario para dar forma a un servicio que, sin duda, ha revolucionado el mundo de la impresión.

Para entender mejor cómo ha mejorado HP Instant Ink el mundo de la impresión es necesario recordar cómo era imprimir en el pasado. Os voy a contar una anécdota personal que está relacionada con la primera impresora que tuve en la década de los noventa. Dicha impresora utilizaba cartuchos de tinta, y la verdad es que nada más tenerla en casa me puse a imprimir mis dibujos favoritos para decorar mi habitación.

Qué puedo decir, era joven e impulsivo. El caso es que el cartucho de tinta tricolor se gastó en unas pocas horas, y cuando fui a comprar otro al día siguiente me llevé un duro golpe de realidad al descubrir lo que me iba a costar. También tuve que desplazarme unos cuantos kilómetros porque en la tienda de mi pueblo no tenían tinta para mi impresora, así que al final acabé perdiendo una mañana.

Desde entonces, la impresora se utilizó entre poco y nada porque, al final, queríamos evitar ese alto coste que tenían los cartuchos de tinta. Sin embargo, no utilizar la impresora no resolvía nada porque, al final, tenías un dispositivo que no podías rentabilizar como te gustaría, y porque cuando la encendías para imprimir esporádicamente esta acababa gastando tinta extra para limpiar los cabezales.

En aquel momento pensé que sería genial que los cartuchos nos permitieran imprimir una cantidad de páginas fija por un precio más razonable, y al final, con la llegada de HP Instant Ink, mi deseo no solo se hizo realidad, sino que además introdujo ventajas que no me había atrevido a imaginar en aquella época, como el servicio a domicilio y sin gastos de envío.

HP Instant Ink y el valor del ahorro. Tienes una impresora, utilízala sin miedo

Este servicio ha puesto fin a una de las mayores limitaciones que teníamos que afrontar hace unos años a la hora de imprimir, el coste de los cartuchos de tinta. Seamos sinceros, imprimir no «duele» en el momento, pero sí cuando tenemos que comprar nuevos cartuchos de tinta. Dependiendo de la impresora que utilicemos, el coste de los cartuchos de tinta puede ser de entre 40 y más de 100 euros, cifras que obviamente no son fáciles de asumir por el consumidor medio.

HP Instant Ink pone fin a ese problema adoptando un nuevo modelo de facturación que no tiene en cuenta la tinta consumida, solo las páginas que imprimas. Esto marca una diferencia sustancial, y te permitirá imprimir con total libertad sin preocuparte por los costes, ya que una foto impresa a todo color y con calidad alta te costará lo mismo que una página impresa en blanco y negro.

¿Recuerdas cuando te obligabas a no imprimir esa foto que tanto te gustaba por no gastar tinta? Pues con HP Instant Ink eso será cosa del pasado, podrás gastar toda la tinta que quieras sin tener que preocuparte por los costes. Al final, solo pagarás la cuota mensual asociada al plan que hayas elegido, siempre que no hayas superado el máximo de páginas que incluye. Para que no tengas dudas, te dejamos a continuación un desglose de todos los planes disponibles, y las páginas que incluyen:

10 páginas al mes por 0,99 euros : puedes ampliar en packs de 10 páginas por

un euro.

: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 3,99 euros : puedes ampliar en packs de 10 páginas por

un euro.

: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 5,99 euros : puedes ampliar en packs de 10 páginas por

un euro.

: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 11,99 euros : puedes ampliar en packs de 10 páginas

por un euro.

: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 24,99 euros: puedes ampliar en packs de 15 páginas

por un euro.

Con HP Instant Ink podrás ahorrar hasta un 70% en tinta, y no asumes ningún tipo de compromiso, así que si necesitas cambiarte de plan en cualquier momento, o darte de baja y volver a darte de alta dentro de un tiempo, podrás hacerlo sin ningún problema, cuando quieras y tantas veces como quieras.

Se acabó salir a comprar tinta: Una carga menos

Tener que salir a comprar tinta era un engorro, eso es indiscutible, pero lo peor era perder el tiempo buscando y comparando precios de cartuchos de tinta en diferentes tiendas para darme cuenta, al final, de que la diferencia era muy pequeña y de que no me había merecido la pena todo el tiempo que había invertido en mi particular «investigación».

Con HP Instant Ink, este problema también es cosa del pasado. Cuando nos damos de alta, la impresora controla, de forma automática, los niveles de tinta, y cuando identifica que los niveles están bajos realiza un pedido sin que tengamos que intervenir. Ese pedido se ejecuta con la suficiente antelación para evitar que nos quedemos sin tinta, y en un plazo aproximado de diez días recibiremos a casa el nuevo pack de cartuchos, sin ningún tipo de gasto de envío. Siempre recibirás tinta original HP.

Ya no tendrás que volver a cargar con la responsabilidad de controlar los niveles de tinta, de comprar precios y de salir a comprar cartuchos. Tu impresora, y HP Instant Ink, se ocuparán de todo ese trabajo por ti. Tú podrás centrarte en disfrutar de tu impresora, y de tus seres queridos. A través de tu cuenta en HP Instant Ink podrás controlar el estado de cada pack de cartuchos que esté pendiente de entrega, y solicitar información si lo necesitas.

Sostenibilidad: Con HP Instant Ink eres parte de la solución

El cambio climático nos ha abierto los ojos, y nos ha hecho ver que el cuidado del planeta es una responsabilidad que todos debemos aceptar. HP lleva varias décadas comprometida con el cuidado del medio ambiente, y como no podía ser de otra forma ha trasladado ese compromiso a HP Instant Ink, un servicio que es sostenible desde el principio hasta el final, porque:

Solo utiliza cartuchos de tinta original HP de alta capacidad, lo que significa que pueden imprimir más páginas por cartucho. Con ello se reduce el número de envíos y el consumo de recursos.

Los cartuchos de tinta original HP están fabricados con una parte de plásticos reciclados.

HP Instant Ink incluye un programa de reciclaje gratuito, con el que podremos cerrar el círculo y aportar nuestro granito de arena al cuidado del planeta.

Desde el momento en el que empieces a utilizar HP Instant Ink estarás contribuyendo al cuidado del planeta, gracias a esos tres puntos que hemos visto. El programa de reciclaje tiene un funcionamiento muy sencillo, ya que trabaja mediante sobres con franqueo pagado que podrás utilizar para reciclar todos los cartuchos que gastes.

¿Utilizas una impresora láser? HP Instant Ink también disponible en tóner

HP no se ha olvidado de los que tienen una impresora láser, y ha lanzado recientemente una versión de HP Instant Ink centrada en el tóner. Esa modalidad mantiene todas las ventajas de la versión de cartuchos de tinta, lo que quiere decir que disfrutarás también de un servicio automatizado y a domicilio, podrás reciclar todos los cartuchos de tóner que gastes sin ningún tipo de coste, y podrás imprimir con total libertad sin preocuparte por la cantidad de tóner que consumas.

El proceso de alta de HP Instant Ink tóner es el mismo que el de la versión para tinta, podrás elegir entre cinco planes diferentes y cambiarte de plan en cualquier momento si tus necesidades de impresión se incrementan o si disminuyen. Estos son los cinco planes disponibles: