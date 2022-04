Cuando Microsoft presentó Xbox Series X mostró secuencias de Minecraft con trazado de rayos que, supuestamente, fueron grabadas con el juego corriendo sobre dicha consola. DigitalFoundry fue, de hecho, uno de los medios que compartió secuencias, y podéis encontrarlas en el vídeo que os dejo justo al final de este artículo.

Ya os comenté en su momento en este artículo, publicado poco después de la presentación de Xbox Series X, que según la propia Microsoft la demo de Minecraft con trazado de rayos que habían ejecutado en dicha consola funciona en 1080p, y con medias de 30 a 60 FPS. Esos valores no eran para nada buenos, ya que ni siquiera estaban a la altura de lo que podía alcanzar una GeForce RTX 2060.

Era un mal augurio de algo que al final se acabó confirmado a bombo y platillo, el trazado de rayos queda grande a la nueva generación de consolas, y Minecraft con trazado de rayos es otro ejemplo de ello. La cuenta oficial de Twitter oficial de Minecraft ha confirmado que la build previa que se filtró de este juego al canal Insider de Xbox, y que contenía código que apuntaba al soporte de trazado de rayos en las consolas de Microsoft, fue un error, que se trataba de un prototipo previo y que se ha eliminado el código relacionado con dicho soporte.

Con respecto a sus planes a corto plazo, en ese mismo tuit se ha confirmado que no hay planes de llevar el trazado de rayos a las consolas. ¿Supone esto que nunca veremos un Minecraft con trazado de rayos en Xbox Series X? La interpretación literal del tuit habla de un futuro cercano, así que no se descarta la posibilidad de que llegue en un futuro lejano.

Con todo, y teniendo en cuenta que pronto se cumplirán dos años desde la llegada de la nueva generación, creo que no deberíamos tener muchas expectativas en este sentido, más que nada porque han tenido tiempo de sobra para lanzar una versión de Minecraft con trazado de rayos para Xbox Series X si hubieran querido, o podido, hacerlo.

¿Por qué no ha llegado aún Minecraft con trazado de rayos a Xbox Series X?

En marzo de 2020 la propia Microsoft confirmó que Minecraft con trazado de rayos era viable en Xbox Series X, de hecho mostró escenas reales de dicho juego funcionando sobre la consola. Parecía que la cosa iba encarrilada, pero al final está claro que no era así. Ya os dije en su momento que me daba mala espina que DigitalFoundry no entrara en detalles concretos sobre el rendimiento y la experiencia que ofrecía Minecraft con trazado de rayos en Xbox Series X, y al final está claro que mi desconfianza estaba totalmente fundada.

Sobre por qué no ha llegado aún Minecraft con esta tecnología a Xbox Series X, y por qué no lo hará ni a corto ni a medio plazo, creo que la respuesta es muy sencilla, por una cuestión de potencia. El trazado de rayos requiere de mucha potencia, y la arquitectura RDNA2 que utiliza la consola de Microsoft ya ha demostrado que se desinfla por completo cuando se activa dicha tecnología. En otras palabras, Minecraft con trazado de rayos sería demasiado para la GPU de Xbox Series X.

Con todo puede que en un futuro, y gracias a la utilización de una técnica de reescalado más avanzada, como el FSR 2.0, que funcionará sin problemas en Xbox Series X, dicho juego acabe siendo viable. Ahora mismo solo queda esperar, pero manteniendo bajo control las expectativas ya que al final la potencia de las consolas «de nueva generación» es la que es, y los desarrolladores no pueden hacer milagros.