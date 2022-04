Twitter prueba una función de coautoría de los tweets

Sabido de sobra es que Twitter prueba constantemente nuevas funciones. De muchas de ellas es posible que no lleguemos a saber nunca, pues son descartadas en fases muy tempranas. Otras, a su debido momento, son anunciadas o liberadas por la red social, ya sea a una pequeña parte de los usuarios, dentro de su programas de pruebas, o a toda la comunidad, momento en el que trascienden. Sin embargo, en ocasiones tenemos conocimiento de dichas pruebas gracias a la curiosidad de algunos usuarios, que de manera metódica revisan «las tripas» de las apps en busca de funciones en prueba y todavía no documentadas.

El último ejemplo de ello lo encontramos en Twitter Collaboration, una función descubierta por Alessandro Paluzzi hace ya unos meses y de la que se ha hecho eco MSPowerUser, y que plantea la posibilidad de que los mensajes de Twitter sean firmados por más de una persona. Y, según las pesquisas de Paluzzi, Twitter ha estado trabajando de manera activa en esta función, al punto de que la última actualización de la misma es de ayer mismo.

#Twitter keeps working on the Collabs feature 👀

Here’s the new icon 👇🏻 pic.twitter.com/qOyfzHgAnu

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 2, 2022