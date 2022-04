No hay que ser muy avispado para darse cuenta de que Rusia, a día de hoy, no es un país especialmente bien valorado en el exterior. Aunque no exista unanimidad en la consideración que le concede la comunidad internacional, sí que se impone, lógicamente, el consenso de que la agresión a Ucrania no tiene justificación alguna, y que es el ejecutivo liderado por Putin el que ha pretendido poner sobre la mesa el fantasma de una tercera guerra mundial en la que, incluso, ha llegado a plantear la posibilidad de emplear su arsenal nuclear.

Ocurre, sin embargo (y esto lo hemos visto en muchos casos a lo largo de la historia) que determinadas actividades, algunos campos en concreto, suelen quedar al margen de los conflictos, y es que hay grandes desafíos internacionales que bien merecen se tratados por separado. Y uno de los casos más evidentes y lógicos es, sin duda, el campo científico, muchos de cuyos proyectos trascienden de banderas, fronteras y nacionalidades.

Así, con medio mundo revuelto por la agresión de Rusia a Ucrania, parecía que la cooperación espacial iba a quedar al margen del conflicto. Y es que recordemos que el país juega un papel importante en lo referido a la Estación Espacial Internacional. No en vano, recordemos que hasta la llegada de las Crew Dragon de SpaceX, los científicos y astronautas eran trasladados a la Estación Espacial Internacional mediante las Soyuz rusas, en un gran ejemplo de colaboración internacional.

Sin embargo, y tras haber comprobado que los bloqueos internacionales parecen haber golpeado con más fuerza de lo que los cálculos moscovitas debieron apuntar en un primer momento, ahora parece que esa es otra línea roja que tanto el Kremlin como Roskosmos han decidido cruzar. Y es que, según podemos leer en un hilo en Twitter de Dmitry Rogozin, jefe de la agencia espacial rusa, la «restauración de las relaciones normales entre socios en la ISS y otros proyectos solo es posible con el levantamiento completo e incondicional de las sanciones ilegales«.

Глава НАСА сенатор Нельсон, руководитель Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер и глава Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл ответили на моё к ним обращение с требованием отмены санкций против ряда предприятий российской ракетно-космической отрасли. pic.twitter.com/rnMYiK9wal — РОГОЗИН (@Rogozin) April 2, 2022

En el hilo, que es básicamente una queja de el resto de agencias espaciales no tienen la capacidad de interferir en la política exterior de sus estados, y un sonoro llanto por lo injusto que es el resto del mundo con Rusia (ni que hubieran intentado invadir un país tras una declaración unilateral de guerra, vaya), estableciendo, y cito de nuevo «sanciones ilegales» contra el país. ¿Sobre la razón que ha motivado dichas sanciones? Se ve que no le quedaba espacio en el hilo para comentar nada.

La importancia de Rusia en la carrera espacial es, indudablemente, clave. Pioneros en muchos aspectos, Roskosmos ha sido una referencia durante muchas décadas. Sin embargo, una acción de este tipo contribuiría, sin duda alguna, a ensuciar su imagen de manera indeleble, y marcaría un antes y un después en lo referido al resto de agencias del mundo a la hora de plantearse cualquier tipo de colaboración con la agencia rusa.

El futuro de la Estación Espacial Internacional es, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, un tanto incierto, y si finalmente Roskosmos confirma su amenaza y Rusia se desliga del proyecto, la situación podría complicarse todavía más para la veterana estación, un proyecto de décadas de investigación, trabajo, esfuerzo e inversiones, que debería quedar fuera del conflicto. No obstante, no es la primera vez que Rusia amaga con abandonar la ISS, así que quizá, en el fondo, esto no es más que una excusa pueril para algo que, en realidad, ya llevan un tiempo deseando hacer. Lo cual sería igual de vergonzoso para Rusia, claro.