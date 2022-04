Xbox Game Pass estrena abril con 9 nuevos juegos

Abril ya ha llegado y, aunque la primavera se resiste con estas temperaturas, Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de juegos de Microsoft, arranca mes y estación con nada menos que nueve títulos, que verán la luz entre el martes 5 de abril y el jueves 7. Y, como ya nos tienen acostumbrados en Redmond, esta nueva hornada de títulos es de lo más variada, desde simuladores deportivos hasta arcades y juegos para poner en marcha la materia gris, pasando por uno de los estrenos más esperados del mes (bueno, en mi caso uno de los más esperados del año). Veamos, pues, con qué títulos arranca Xbox Game Pass este mes de abril.

Xbox Game Pass: 5 de abril

Legal Dungeon: debuta el próximo martes y la propuesta es de lo más singular, pues nos convertirá en el responsable de varias investigaciones policiales. Pero no, no pienses en un juego en primera persona en el que tendrás que perseguir a criminales, participar en espectaculares persecuciones y demás. No, tu papel será el de revisar toda la documentación existente en cada caso para avanzar en la investigación. Desde un planteamiento más amable, pero a falta de verlo la premisa me recuerda un tanto a Orwell.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: Sí, me refería a este estreno cuando he mencionado que era uno de los que más esperaba de este 2022, desde que fuera presentado en la Gamescon 2021. Con la inconfundible estética de los títulos de LEGO, así como con el sentido del humor que también los caracteriza, Xbox Game Passs se apunta el tanto de contar con él en su catálogo desde el primer día de su lanzamiento.

MLB The Show 22: Los simuladores deportivos no son para todo el mundo, pero cuentan con seguidores muy, muy fieles, que esperan anualmente cada nueva entrega de los mismos. En este caso hablamos de una franquicia dedicada al beisbol que alcanza su decimoséptima entrega, y que llega por primera vez a Xbox. Debuta en Xbox Game Pass el día de su lanzamiento.

Replica: Otra peculiar propuesta de Xbox Game Pass que resulta imposible no relacionar con Legal Dungeon. Y es que en este juego volvemos a vernos frente a retos de invesgación. En esta ocasión el objetivo es el smartphone de una persona desconocida, y en colaboración con una agencia de inteligencia tendremos que examinarlo minuciosamente, a la busca y captura de posibles datos que relacionen a su propietarios con hipotéticas acciones terroristas.

Xbox Game Pass: 6 de abril

Outbreak: Contagious Memories: Dicen que no hay mejor homenaje que una buena parodia. Y este título homenajea (es decir, parodia) las grandes franquicias de terror, como Resident Evil y Silent Hill. La supervivencia no está asegurada, pues depende de cada paso que des… y también de tu capacidad para encontrar algunas notas de texto emplazadas estratégicamente. ¿Nos hará reír? ¿Nos hará gritar? No lo sé, pero reconozco que tengo basante curiosidad.

Z-Warp: Atención nostálgicos, pues este estreno de Xbox Game Pass es un shoot’em up de desplazamiento vertical de estética pretendidamente retro. Dicho de otra manera, un salto atrás en el tiempo a las recreativas arcade que, para muchos, fueron el destino constante de la paga semanal.

Xbox Game Pass: 7 de abril

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition: Otra apelación de Xbox Game Pass a la nostalgia, en este caso para quienes jugaron al clásico Chrono Cross entre finales de los noventa y principios de este siglo. Nos encontramos frente a una remasterización del clásico RPG de 1999 con múltiples mejoras sobre la versión original.

Slipstream: Y de nuevo no encontramos con otro homenaje al pasado en Xbox Game Pass. Slipstream es un juego de carreras de coches cuya inspiración está a pie entre los ochenta y los 90, probablemente uno de los periodos más prolíficos de género. Todos sus elementos, desde la banda sonora hasta los gráficos y, por supuesto, las mecánicas (con algún efecto más novedoso, como el rebobinado), proponen una experiencia entre frenética y nostálgica.

Whiskey and Zombies: Terminamos el repaso a los juegos que se suman a Xbox Game Pass esta primera semana de abril con un título de acción multijugador en el que, como ya habrás supuesto por el título, tendrás que enfrentarte a hordas de zombies, al tiempo que ingieres tanto whiskie ilegal como te resulte posible. ¿Por qué? Porque resulta que es desinfectante.

