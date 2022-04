Google retira más apps inseguras de Google Play

La seguridad en Android es, como venimos contando desde hace ya tiempo, una de las prioridades para Google. Y es que, debido al modelo de funcionamiento de su tienda de aplicaciones, sobre todo durante sus primeros años, el malware campaba a sus anchas en la tienda de software con la que Google quiso plantar cara a Apple con su App Store de iOS. Un modelo demasiado demasiado laxo con respecto a un modelo demasiado restrictivo, visto desde un punto medio.

Como decía, sin embargo, desde hace ya años Google decidió ponerse manos a la obra para «securizar» su tienda, añadiendo cada vez más filtros y medidas destinados tanto a analizar las nuevas apps subidas por los desarrolladores, como para chequear las ya disponibles y sus actualizaciones. Y es que una técnica bastante común es subir a Google Play Store una app limpia que pase los filtros, pero aprovechar alguna actualización de la misma para introducir algún elemento nocivo, ya sea en su propio código, o mediante la descarga de una carga útil una vez que la app ya está instalada en el dispositivo.

Sea del modo que sea, la consecuencia es que Google detecta y elimina, de manera constante, apps que resultan ser nocivas y, como podemos leer en Yahoo!, recientemente ha vuelto a dar un golpe en este sentido, con la eliminación de más de 12 apps de Google Play. Entre el contenido eliminado hay desde una aplicación meteorológica hasta apps de oración para musulmanes y un lector de códigos QR. Alguna de dichas apps contaban con más de 10 millones de descargas, por lo que su difusión es bastante alta.

El denominador común de todo este software eliminado de Google Play Store es que se dedicaba, de incógnito, a recopilar información sobre el usuario y sus contactos: ubicaciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, etcétera, que posteriormente son remitidos a los responsables de dichas apps, que los emplean con todo tipo de fines, desde campañas de phishing hasta su venta en el mercado negro, en grandes bases de datos.

No obstante, esto no significa que las apps tengan vetado acceder a este tipo de información, pues hay casos en los que es necesario para que puedan llevar a cabo sus funciones. Así, lo que recalca Google en este tipo de acciones es que el usuario debe estar plenamente informado tanto de la información obtenida por la app como del uso que se le dará a la misma. En este sentido, en diciembre de 2021, Google afirmó que las aplicaciones que no cumplen con su política de datos podrían ser prohibidas en Play Store.