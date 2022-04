Unreal Engine 5: ¿las new gen están a la altura?

Que Unreal Engine 5 va a ser bastante exigente en lo referido al hardware era algo que ya sabíamos o, como mínimo, podíamos imaginar, gracias a las demos que se han ido liberando en los últimos tiempos y que, eso sí, nos han dejado bastante claro que este entorno de desarrollo plantea un gran salto evolutivo con respecto a su predecesor y que, en consecuencia, podemos esperar que los títulos desarrollados con Unreal Engine 5 sean espectaculares… y espectacularmente exigentes.

No obstante, y aunque ya nos podíamos hacer una idea sobre ello, es ahora cuando podemos empezar a comprobarlo, y resulta todavía más estremecedor de lo que podíamos esperar. ¿Recuerdas la demo de Unreal Engine 5 que se publicó junto al segundo tráiler de Matrix Resurrections? Pues hace unos días se lanzó Megacity Sample Project, que no es máss que la ciudad que se empleó para crear dicha demo, y en la que pudimos ver en funcionamiento Lumen, Nanite y Metahumans, tres tecnologías claves de Unreal Engine 5.

Así, era solo cuestión de tiempo que alguien con un equipo «tope de gama» se lanzara a poner a prueba la ciudad… o, para ser más exactos, para poner a prueba su PC frente a las exigencias de Unreal Engine 5. Ya ha ocurrido y, como podemos ver en este vídeo, Epic se ha lucido con todo lo que se podrá hacer en Unreal Engine 5, pero a costa de un rendimiento desmesurado. Y es que un equipo con un Intel Core i912900K bien acompañado por una NVIDIA GeForce RTX 3090 y 32 gigabytes de RAM. Y con esos mimbres, con resolución 4K, el framerate se mantuvo entre los 30 y los 50 frames.

Sí, es cierto que hablamos de una resolución bastante alta, pero no debemos perder de vista el hardware del que estamos hablando, que a día de hoy representa una de las opciones de mayores prestaciones que podemos emplear. Y sí, sé que por encima de la RTX 3090 se encuentra la RTX 3090 Ti, pero el salto que podemos esperar de un modelo a otro no supondrá un salto de enormes proporciones. Distinguible, sí, espectacular, no.

Unreal Engine 5 y las new gen

Así, visto el rendimiento de Megacity Sample Project en un PC de gama alta (muy alta, en realidad), lo primero que tenemos que pensar es qué ocurrirá cuando se intente trasladar la experiencia de Unreal Engine 5 a PlayStation 5 y Xbox Series. Porque, si el tope de gama de la actual generación de adaptadores gráficos, por momentos, solo pudo alcanzar los 30 frames por segundo, ¿qué podemos esperar de dos dispositivos cuyos adaptadores gráficos, parte de una APU (con las limitaciones que esto conlleva) y con memoria unificada?

Y no, no se me escapa que la demo de Matrix fue lanzada para PlayStation 5, pero vuelvo a recordar que hablamos de una demo. ¿Qué ocurrirá cuando un juego completo quiera sacar el máximo partido de Unreal Engine 5? Pues que, muy probablemente, comprobará que no puede hacerlo, pues el rendimiento de las consolas de la actual generación podrá quedarse corto muy, muy pronto. Y hablamos de unas consolas que llevan poco más de un año en el mercado.

La próxima generación de gráficas para PC, las series RTX 40 y RX 7000, que debutarán en unos meses, posiblemente ya estén plenamente a la altura de lo que exige Unreal Engine 5 o, para ser más exactos, serán capaces de exprimir todo o gran parte del jugo del entorno de desarrollo de Epic Games. Sin embargo, con las consolas, ni las actuales, ni probablemente sus revisiones «Pro», que marcarán el ecuador de vida de esta generación, podrán llegar a eso.

¿Y qué harán los estudios de desarrollo que se apoyen en Unreal Engine 5? En un mundo ideal versiones claramente diferenciadas, optimizadas para cada plataforma. En el mundo real, es bastante probable que veamos llegar, a PC, muchos nuevos lanzamientos incapaces de aprovechar el rendimiento de los sistemas más avanzados. Y una vez más tendremos que escuchar y repetir eso de que, en no pocos casos, las consolas lastran el nivel de desarrollo técnico de los juegos. Y estamos hablando de la nueva generación, repito. Una nueva generación que, en realidad, no tiene tanto de nueva.

Ya te contábamos hace unos días que, finalmente, Xbox SeriesX no tendrá trazado de rayos en Minecraft. Una tecnología que yo puedo utilizar perfectamente en un portátil con un AMD Ryzen 7 3750H, una GeForce RTX 2060 Mobile y 18 gigabytes de RAM. Obviamente no espero que mi sistema sea capaz de desenvolverse con soltura con Unreal Engine 5, pero que las consolas de nueva generación apunten a no poder hacerlo tampoco, me parece tristemente destacable. Esperemos a ver qué ocurre cuando lleguen los primeros juegos.