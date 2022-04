La cuenta de YouTube del Blue OS Museum subió la semana pasada el vídeo de presentación de Windows 95. Muchas imágenes y clips del mismo han estado circulando desde hace años, pero la versión completa y sin cortes no se había podido encontrar en ningún sitio de Internet hasta ahora. Una joya a ritmo del ‘Start Me Up’ de los Stones, que no se había podido ver fuera de los asistentes, prensa y equipo de desarrollo y que ahora está disponible para cualquiera.

El lanzamiento de Windows 95 el 24 de agosto de 1995 fue un antes y un después en la historia de Microsoft y en la de los ordenadores personales. Para bien o para mal, se trata de una pieza de software clave en la revolución de la informática de consumo y el comienzo de un monopolio en sistemas operativos de escritorio que llega hasta nuestros días y que contó con la ayuda inestimable de la alianza ‘Wintel’ que ha dominado casi tres décadas la computación cliente.

Windows 95 dejó a un lado los sistemas en modo texto como MS-DOS (aunque también se soportaba) y fue el primer sistema operativo de Microsoft con interfaz gráfica real. Un híbrido de 16 y 32 bits que estrenó componentes que han llegado hasta nuestros días como el menú de inicio o la barra de tareas. Incluía a Internet Explorer por defecto y ofrecía multitarea perspectiva y nombres de ficheros largos.

A lo largo de sus cinco Service Packs, fue mejorando el soporte hardware bajo la característica Plug&Play, el sistema de archivos FAT-32, el puerto de conexión de periféricos USB, el bus de transferencia de datos UDMA o el puerto de gráficos AGP. El sistema más exitoso de la historia fue distribuido originalmente en un pack de 13 disquetes, aunque posteriormente se comercializó también en CD-ROM.

La presentación de Windows 95

¡Vaya joya! Impagable ver a un jovencísimo Bill Gates, al alocado Steve Ballmer y los chistes de Jay Leno que hoy provocan más sonrojo que risas. Para los que tenemos ya una edad y ya hacíamos nuestros pinitos en esto de la informática de consumo, los peinados, los pantalones y la estética que vemos en el vídeo nos devuelve en un ejercicio de nostalgia a unos años 90 que desgraciadamente no volveremos a vivir. Gizmodo ha comentado los mejores y peores momentos y no tiene desperdicio.

El discurso de apertura de Windows 95 comienza con las confesiones de empleados y desarrolladores de Microsoft sobre el trabajo con el sistema operativo, incluyendo a un jovencísimo Joe Belfiore cuyo flequillo ya apuntaba maneras. Pronto aparece Ballmer en su faceta de «comercial» que le acompañó después como CEO de Microsoft, mientras que los flashes de la prensa acompaña molestando en toda la sesión.

Hubo hasta broma antimonopolio en unos momentos donde el Departamento de Justicia usara su posición para obtener el monopolio del mercado de navegadores con Internet Explorer. La broma pudo acabar en tragedia. Una batalla legal terminó con un Microsoft herido que tuvo que rendirse a un acuerdo y evitó por poco ser dividido en dos compañías.

Gente del público subió al escenario y se introdujo un «coche eléctrico» que representaban el ratón de Microsoft para el sistema. También fue la primera vez que pudo oírse en público la popular melodía que sonaba en el arranque de Windows 95. Fue seleccionada después que Brian Eno compusiera 83 minimelodías hasta la decisión final. Todo el trabajo se realizó en un Mac.

Y llegó el final con el ‘Start Me Up’ de los Rolling Stones cuyos derechos de uso costaron 14 millones de dólares. Una barbaridad para la época que se sumó a una campaña de marketing en la que Microsoft invirtió 300 millones de dólares. Fue rentable. Windows 95 fue un éxito comercial de dimensiones desconocidas y se convirtió en el sistema operativo de más éxito de la historia y a un jovencísimo Bill Gates en el hombre más rico del planeta. El vídeo de presentación de Windows 95, hoy completo a la vista de todos en Internet, ya forma parte de la historia de la tecnología.