Windows 95 cumple hoy 25 años

El 24 de agosto de 1995 Microsoft se preparaba para dominar el mundo… O al menos el mundo de los sistemas operativos cliente con el lanzamiento de Windows 95, un desarrollo que marcó toda una época.

Desarrollado bajo el nombre en clave «Chicago», Windows 95 supuso un antes y un después en Microsoft y en el mundo de los ordenadores personales, una pieza clave en la evolución y posterior desarrollo de la informática de consumo y el comienzo de un monopolio en sistemas operativos de escritorio que llega hasta nuestros días.

Encuadrado en la familia de sistemas 9x, la principal novedad de Windows 95 fue el estreno de una verdadera interfaz gráfica de usuario y componentes que han llegado hasta nuestros días -no sin polémica- como el botón-menú de inicio y la barra de tareas. Un gran salto desde MS-DOS y Windows 3.x.

Además de las novedades en el apartado gráfico, Windows 95 destacó por ser un híbrido de 16 y 32 bits, incluír soporte Plug&Play, multitarea perspectiva y la posibilidad de usar nombres de ficheros largos. Tuvo cinco pack de servicios y fue mejorando el soporte para el sistema de archivos FAT-32, el puerto de conexión de periféricos USB, el bus de transferencia de datos UDMA o el puerto de gráficos AGP. También incluyó el navegador web Internet Explorer por defecto desde las versiones 1 a 4.0.

Para plataformas IA-32, los requisitos mínimos incluían a un procesador 386DX, 4 Mbytes de memoria RAM o espacio en disco duro de 50 Mbytes. Configuración enfocada a migraciones desde Windows 3.x, claramente insuficientes para correr con soltura el sistema por lo que era obligado contar con un micro 486 y 8 Mbytes de memoria.

Algunas curiosidades de Windows 95

– Windows 95 fue un éxito comercial de dimensiones desconocidas hasta entonces, se convirtió en el sistema operativo de más éxito de la historia y convirtió al co-fundador Bill Gates en el hombre más rico del planeta.

– Microsoft «solo» tenía en aquellos momentos 17.800 empleados y generaba 5.900 millones de dólares en ingresos anuales. Compara 25 años después.

– Amén de sus características, parte de ‘culpa’ del éxito la tuvo una campaña de marketing en la que Microsoft invirtió 300 millones de dólares de la época.

– De ese montante, brutal para la época, se destinaron 14 millones de dólares a pagar derechos de autor a los Rolling Stones por la utilización de su canción ‘Start Me Up’ en la campaña de publicidad.

– La popular melodía que sonaba en el arranque de Windows 95 fue compuesta por Brian Eno. Para su composición se basó en 150 adjetivos que le mandó Microsoft como «sexy«, «provocativa«, «nostálgica» o «sentimental«. Esa lista tenía que ser condensada musicalmente en 3,8 segundos. El autor creó 83 minimelodías hasta la decisión final y todo ello fue creado en un Mac: «la escribí en un Mac. Nunca he usado un PC en mi vida; no me gustan», declaró.

– La distribución original de Windows 95 se realizó en un pack de 13 disquetes. Posteriormente se comercializó en CD-ROM.

¿Quieres probar Windows 95 en PC?

¡Cómo pasa el tiempo! La «muerte» oficial de Windows 95 se produjo el 31 de diciembre de 2001, poco después de la llegada al mercado de Windows XP. ¿Quieres volver al pasado? ¿No lo usaste en su momento y sientes curiosidad? Ya hemos visto al sistema correr en multitud de dispositivos, desde una Apple Watch a una Xbox, pasando por un iPhone o ejecutado en un navegador.

El desarrollo que te proponemos para una experiencia más satisfactoria se ocupa de su ejecución en su máquina natural: el PC. Windows 95 para PC utiliza Electron, un framework de código abierto que permite el desarrollo de aplicaciones gráficas de escritorio usando componentes cliente-servidor para aplicaciones web y con Chromium como interfaz. Se usa en bastantes aplicaciones modernas como Skype, WhatsApp, Slack o Twitch.

La instalación de este Windows 95 para PC se puede realizar en máquinas Windows, Mac y Linux. Simplemente se descarga el software disponible en GitHub y se instala. Hay versiones para:

Una buena manera de recordar Windows 95 en su vigésimo quinto cumpleaños. Mucho más que cualquier otra versión de Windows, esta versión permitió a Microsoft (junto a Intel) formar la alianza «Wintel» que ha dominado con mano de hierro casi tres décadas de la computación cliente.