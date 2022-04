Seguro que te ha ocurrido en más de una ocasión el revisar las notificaciones de tu smartphone, ver algunas de Twitter, otras redes sociales y algunas otras apps y, al momento, tras cerrarlas, darte cuenta de que no recuerdas en qué consistían. No te preocupes, no tienes un problema de memoria (al menos en principio, vaya). La principal razón de esto es que hemos llegado a un punto en el que son tantas las notificaciones que recibimos a lo largo del día, que ya hemos desarrollado una especie de filtro que hace que solo demos importancia a las que son importantes, y que el resto nos pasen casi desapercibidas.

A esto, además, debemos sumar lo terriblemente inoportunas que pueden llegar a ser. En ocasiones, porque llegan justo cuando más molestan, y en otras ocasiones, porque llegan en el momento indicado para que no te enteres de que las has recibido y, posteriormente, aparezcan sepultadas entre otro maremágnum de más notificaciones. Y el caso es que, claro, esto va en contra de los intereses de las compañías que, como es el caso de Twitter, desearían que vieras cada una de ellas, y que se tradujeran en que abrieras la app y accedieras al servicio.

Y es que esto es algo común en los servicios online, desde Twitter hasta Netflix (como ya te contamos ayer), ya sean gratuitos o de pago, uno de sus principales objetivos es lograr que pases el máximo tiempo posible en los mismos. A estos efectos, Facebook y Amazon son tan rivales entre sí como Villa Arriba y Villa Abajo. Y aquí es donde las notificaciones cobran importancia. O, para ser más exactos, la inteligencia que hay tras las mismas, y que determina su funcionamiento.

1/ Today, I’m excited to share that Twitter has acquired @OpenBackHQ, a mobile platform that helps make apps more engaging through device-side control of push notifications.

— Jay Sullivan (@jaysullivan) April 12, 2022