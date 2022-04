Hay pocas inversiones más impredecibles que Bitcoin, salvo quizá otras criptomonedas emergentes, que lo mismo pueden escalar como la espuma, que terminar por desaparecer. Así, es más que comprensible que sigan siendo observadas con bastante recelo tanto por los potenciales inversores, como por los reguladores y el resto del sector financiero, que igual un día dan un paso encaminado a «normalizarlas», que al día siguiente establecen marcos de regulación potencialmente funestos.

Bitcoin, además, es por suerte o por desgracia la gran referencia en este mercado. Recordemos que fue la primera criptomoneda en hacerse popular, lo que a la vez le concede un estatus bastante exclusivo, y también provoca que se encuentre siempre en el punto de mira. La revolución de las criptomonedas no existiría de no ser por Bitcoin, y su desmesurado crecimiento a lo largo de los años ha ocasionado que sea especialmente sensible a multitud de sucesos, que apenas tienen repercusión en otras «criptos».

Esto ya lo pudimos ver claro el año pasado, con los efectos de las medidas adoptadas por Tesla en lo referido a Bitcoin. Elon Musk nos dejó claro, aunque no sabemos si esa era su intención, lo fácil que resulta conspirar para manipular la cotización de Bitcoin. Y es que hay algo que no podemos olvidar: nada, salvo la propia fe en la criptomoneda, sostiene su valor a día de hoy. Hablamos de un valor puramente especulativo, y que por lo tanto es mucho más frágil que otras inversiones que se basan en algo más que en futuribles.

Así, ¿por qué en los últimos días se está hablando de Bitcoin y los 40.000 dólares? Pues porque, como podemos leer en Business Insider, es un soporte clave para Bitcoin y, de romperse, su valor podría devaluarse mucho más. Dicho de otra manera, los analistas piensan que si la cotización de Bitcoin baja de los 40.000 dólares de manera sostenida (no de manera puntual, como hizo ayer mismo, y recuperándose rápidamente), su valor podría llegar a depreciarse hasta cerca de un 33%, acercándose al que se considera que es su nivel secundario, los 27.000 dólares.

Así pues, la gran duda de los inversores es si la criptomoneda será capaz de mantenerse por encima de ese valor, pues en tal caso habría cierto margen para que su cotización experimente un buen crecimiento a medio plazo. Sin embargo, de romperse el que a día de hoy es su suelo, los citados 40.000 dólares, y producirse la bajada pronosticada por algunos analistas, esto no solo comprometería su presente, sino también su futuro a corto, medio e incluso largo plazo. Algo que, a su vez, alimentaría una visión más negativa, que podría llegar a dar lugar a un círculo vicioso bastante peligroso para Bitcoin y, puede que de rebote, también a otras cripomonedas.