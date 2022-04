Si hay una función de privacidad ampliamente utilizada en WhatsApp, sin duda esa es la de ocultar la última hora de conexión. Por la razón o razones que sea, prácticamente desde su lanzamiento todos empezamos a ver como el clásico «Última vez» y la fecha y hora de su última conexión, empezó a desaparecer rápidamente de la información de muchos de nuestros contactos habituales. Y personalmente me pareció un acierto, pues hay personas que no me importa que lo sepan (e incluso que lo utilicen para saber si sigo vivo, después de tiempo sin contacto), pero en general, a nadie le importa si me he conectado a las tres del mediodía o de la madrugada.

Sin embargo, el matiz es el que indicado, «algunas personas» y, es que puestos a pedir, lo que verdaderamente me gustaría es poder realizar un ajuste selectivo, indicando qué personas quiero que puedan acceder a dicha información (y acceder yo a la suya, si es que la comparten conmigo), pero dejar ese campo en blanco al resto del mundo. Y, evidentemente, tal y como hace WhatsApp, que dicha medida se bidireccional, es decir, que yo tampoco pueda ver sus datos de conexión.

Y a este respecto hay una buena noticia, y otra un tanto menos buena. Según podemos leer en WABetaInfo, WhatsApp ya está probando una función para ocultar selectivamente los datos de conexión. Con esta función, que de momento se ha desplegado en las versiones beta de la app de WhatsApp para Android y para iOS, los usuarios pueden, partiendo de una configuración de compartir esa información con todo el mundo, bloquearla específicamente para determinados contactos.

Es un paso en el buen sentido, desde luego, pero en mi opinión está formulado en el sentido inverso, lo que entraña una diferencia de filosofía al respecto. Según el modelo de WhatsApp, el usuario comparte por defecto, y solo oculta cuando lo considera necesario, mientras que, en mi opinión, el modelo adecuado sería ocultar por defecto, y compartir solo bajo demanda. Una especie de función de privacidad con opciones opt-in y opt-out.

Ojo, que esto no es una crítica a esta función de WhatsApp, todo lo que sea un avance en privacidad me parece un paso en la dirección adecuada y un acierto. Ahora bien, dado que todavía se trata de una versión beta y que, por lo tanto, cabe entender que en Meta, propietaria del servicio, deben estar abiertos al feedback sobre la misma, creo que tanto en WhastApp como en el resto de sus servicios, todas las opciones y funciones de privacidad deberían ser opt-out, y no a la inversa. Ese sencillo cambio de paradigma, les ahorraría muchos disgustos.