Windows 11 estrechará su relación con Android

El movimiento de llevar las apps de Android a Windows 11 ha sido, indudablemente, una acción muy inteligente por parte de Microsoft. Y es que, aunque la adopción del nuevo sistema operativo de los de Redmond no vaya a la velocidad que a ellos les gustaría, es indiscutible que esta novedad hace que Windows 11 resulte muy atractivo para muchos, especialmente para aquellos que ya utilizan el sistema operativo de Google en sus dispositivos móviles, y que ahora ven la posibilidad de extender el uso de las apps de los mismos al PC.

En Microsoft son conscientes de ello, pero también de que la relación entre Windows 11 y Android todavía es, digamos que un tanto básica. Y es que en la mayoría de los casos, se limita a poder instalar y ejecutar una selección de apps de la tienda de aplicaciones para Android de Amazon, y alguna función adicional a través de Enlace Móvil (la antigua «Tu Teléfono»), con una importante excepción, una selección de smartphones de Samsung, con los que las funciones se extienden en gran medida.

Esto, sin embargo, podría estar cerca de cambiar. No para mal en los dispositivos de Samsung, claro, sino para bien con otros que, hasta ahora, solo han podido contar con las funciones básicas (que, no obstante, son bastantes más de las que ofrece Enlace Móvil para los usuarios de iPhone), y que parecen entrar en los planes de Microsoft en lo referido a Windows 11 y su mejora del soporte y la interoperabilidad con Android.

Y es que, según podemos leer en Windows Latest, Microsoft ha decidido unificar a todos sus equipos de trabajo dedicados a Android en una nueva división denominada Android Microsoft Platform and Experience, para la que además ha publicado algunas ofertas de trabajo. En su descripción se afirma que su objetivo «es unir las aplicaciones/servicios Enlace Móvil / Tú teléfono, SwiftKey, Microsoft Launcher y otros servicios, incluida la ‘experiencia Surface Duo’«. Dicho de otra manera, elementos clave de Windows 11 en lo referido a la integración de Android.

De momento no está claro qué pasos pretende dar Microsoft en la interoperabilidad mejorada entre Android y Windows 11, pero lo más probable es que no tardemos en ver cómo algunas de esas funciones que eran exclusivas para dispositivos de Android saltan a otros muchos dispositivos de otros fabricantes. Y tiene sentido pensar que la gran parte de avances tenga que ver, no tanto con la compatibilidad con más apps, como con el despliegue de nuevas y mejoradas funciones de integración y continuidad, en la línea abierta por Apple hace ya algún tiempo con iOS y macOS.